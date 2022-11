Andrij Szewczenko zwrócił się do Roberta Lewandowskiego. Wyjątkowe słowa legendy

We wrześniu bieżącego roku Robert Lewandowski spotkał się z Andrijem Szewczenką na stadionie PGE Narodowym. Legenda ukraińskiej piłki nożnej podziękowała kapitanowi reprezentacji Polski za wsparcie i nagłaśnianie tematu wojny w Ukrainie.

Andrij Szewczenko wręczył opaskę kapitańską Robertowi Lewandowskiemu

Były napastnik AC Milan wręczył Lewandowskiemu opaskę kapitańską w barwach narodowych naszych południowo-wschodnich sąsiadów. W związku z tym 34-latek został symbolicznym kapitanem reprezentacji Ukrainy. „To będzie dla mnie zaszczyt, by móc nosić tę opaskę kapitana w barwach Ukrainy na mistrzostwach świata” – napisał wówczas „Lewy” na swoim Twitterze.

twitter

„Czuję, że to właściwy moment, by pokazać światu to, co wydarzyło się na Ukrainie i zwrócić uwagę, że są to również nasze realia. Cieszę się, że w taki sposób mogę wspierać całą Ukrainę. Tak samo jak oni wiemy, co to znaczy wojna” – miał dodać wówczas napastnik Barcelony, cytowany przez portal rmf24.pl.

Andrij Szewczenko: Dziękuję, że pamiętasz o moim kraju

Teraz Andrij Szewczenko wrócił pamięcią do tych wydarzeń z września. „Powrót do momentu, kiedy spotkałem Roberta Lewandowskiego w Polsce, który wspiera pracę z ukraińskimi uchodźcami w Warszawie” – czytamy. Były piłkarz zwrócił się także bezpośrednio do kapitana naszej reprezentacji.

„Robert, dziękuję za wykorzystanie swojej platformy do podnoszenia świadomości na temat trwającej wojny w Ukrainie i dziękuję, że pamiętasz o moim kraju, podczas wyjazdu na mistrzostwa świata” – czytamy.

Ukrainiec nie ukrywa, że będzie kibicował reprezentacji Polski. „Powodzenia i dobrej gry!” – zakończył.

instagramCzytaj też:

Tak zmienił się Robert Lewandowski. Sławomir Peszko wskazał jedną rzeczCzytaj też:

Czesław Michniewicz miał spory dylemat. Długo bił się z myślami