Robert Lewandowski będzie reprezentował Ukrainę podczas mundialu. Przyświeca mu konkretny cel

Wojna w Ukrainie trwa, choć od jej początku minęło prawie siedem miesięcy. Mimo tego jednak walki z Rosją trwają i na razie nie widać potencjalnego końca konfliktu zbrojnego. W tym czasie gesty wsparcia, również te ze strony sportowców, mają wielkie znaczenie. Na jeden z nich zdecydował się Robert Lewandowski, który został symbolicznym kapitanem reprezentacji Ukrainy.

Robert Lewandowski spotkał się z Andrijem Szewczenką

Jak to możliwe? Wszystko za sprawą spotkania, do którego doszło 20 września na Stadionie Narodowym w Warszawie. Do stolicy naszego kraju przyjechał Andrij Szewczenko, do niedawna selekcjoner naszych południowo-wschodnich sąsiadów, by przekazać „Lewemu” opaskę kapitańską w barwach Ukrainy.

Napastnik FC Barcelony ma zamiar nosić ją podczas zbliżających mistrzostw świata w Katarze, do których sama Ukraina się nie dostała. Zespół ten co prawda brał udział w barażach o awans na mundial, lecz poległ w starciu z Walią (0:1).

Robert Lewandowski chce nagłaśniać kwestię wojny w Ukrainie

Teraz, aby pomóc nagłaśniać problem związany z wojną wywołaną przez Rosję, Lewandowski będzie poniekąd reprezentował także naszych sąsiadów. „To będzie dla mnie zaszczyt nosić tę opaskę kapitańską podczas mistrzostw świata” – zapewnił na swoim profilu twitterowym.

„Czuję, że to właściwy moment, by pokazać światu to, co wydarzyło się na Ukrainie i zwrócić uwagę, że są to również nasze realia. Cieszę się, że w taki sposób mogę wspierać całą Ukrainę. Tak samo jak oni wiemy, co to znaczy wojna” – miał dodać napastnik Barcelony, cytowany przez portal rmf24.pl.

