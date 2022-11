Wczuj się w klimat mundialu. Filmy i seriale o piłce nożnej na Netflix

„Tajemnice FIFA”

Od walki o władzę po politykę globalną – dokument ujawnia kontrowersyjne zagrania organizacji FIFA, w tym przy wyborze gospodarza Mistrzostw Świata.



„Na ratunek piłkarzom”



Czwórka młodych fanów piłki nożnej pomaga swoim idolom odzyskać wybitne umiejętności, które odebrał im podstępny zły naukowiec.



„Terim”



Legendarny menedżer Fatih Terim opowiada o swojej karierze od czasów, gdy był piłkarzem, do objęcia stanowiska trenera i doprowadzenia kilku zespołów do mistrzostwa.



„Transfer Luísa Figo: Dzień, który zmienił futbol”



Dokument o jednym z najbardziej kontrowersyjnych kontraktów w historii piłki nożnej i wyjątkowym piłkarzu, który jest bohaterem tej historii: Luísie Figo.



„Neymar: Perfekcyjny chaos”



Uwielbiany i krytykowany Neymar opowiada o blaskach i cieniach swojego życia prywatnego i błyskotliwej kariery piłkarskiej.



„Kapitanowie”



Od rozpaczy po triumf – serial dokumentalny śledzi losy sześciu kapitanów drużyn piłkarskich, które walczą o awans do mundialu w 2022 roku.



„Club América vs. Club América”



Serial dokumentalny poświęcony historii i przyszłości América - najbardziej utytułowanego i kontrowersyjnego klubu piłki nożnej w Meksyku - oraz DNA jego zawodników.



„Maradona w Meksyku”



Serial dokumentalny o tym, jak słynny Diego Maradona zjawił się w Culiacán, stolicy kartelu z Sinaloi, by ocalić lokalną drużynę, Dorados, a przy okazji może i siebie.



„Azzurri: Droga Włochów na Wembley”



Opowieść o włoskiej drodze do zwycięstwa podczas Euro 2020, której zwieńczeniem był mecz finałowy z Anglią.



„Droga na futbolowy szczyt”



Serial o niełatwej drodze wybitnych piłkarzy i krajów do zaszczytnego tytułu mistrza świata.



„Apache: Historia Carlosa Teveza”



Historia Carlosa Teveza, który z najbiedniejszej dzielnicy Buenos Aires ciężką pracą wspiął się na wyżyny światowego futbolu.



„Ronaldo vs. Messi”



Eksperci i kibice biorą udział w jednej z największych debat piłkarskich, aby wyłonić najlepszego gracza naszych czasów. Kto nim zostanie: Ronaldo czy Messi?



„Pierwszy zespół: Juventus”



Dokument przedstawia starania piłkarzy włoskiego klubu na boisku i poza nim w celu osiągnięcia siódmego mistrzowskiego tytułu z rzędu.



„Pele”



Z burzliwą epoką w historii Brazylii w tle ten dokument przedstawia niezwykłą drogę Pelégo – od utalentowanego piłkarza do bohatera narodowego. Czytaj też:

