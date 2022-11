Katar 2022. Policja zatrzymała kibiców po meczu Polski. Złamali podstawowe zasady

Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej Katar 2022 kibiców obowiązują nieco inne zasady niż te, do których przywykli w swoich krajach. Muzułmańscy organizatorzy nie pozwalają na przykład na picie alkoholu w określonych miejscach. Zakaz dotyczy nie tylko stadionów, ale też innych stref, opisanych w wytycznych dla gości ze świata. O tym, że organizatorzy mundialu zamierzają pilnować przestrzegania własnych zasad, przekonali się właśnie kibice Meksyku.

Katar 2022. Fani Meksyku aresztowani z powodu alkoholu

Fani reprezentacji Meksyku trafili do aresztu za próbę wniesienia alkoholu w miejsce, gdzie jest to zakazane. Serwis „ADN 40” informuje, że czwórka zatrzymanych to osoby nieletnie. Sprawą zajęło się już meksykańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Wydano komunikat, odpowiadający na pytania dziennikarzy i rodzin osób zatrzymanych.

— Udzieliliśmy ochrony konsularnej czterem osobom. Będziemy uważnie śledzić ich sprawy. Będziemy nadal śledzić nasze sieci społecznościowe i numery telefonów alarmowych na wypadek, gdyby ktoś jeszcze potrzebował wsparcia konsularnego lub pomocy – podkreślała Vanessa Calva Ruiz, dyrektor generalna Konsularnej Ochrony Ludności i Planowania Strategicznego SRE.

Zakaz spożywania alkoholu na mundialu w Katarze

Przypomnijmy, że na 48 godzin przed rozpoczęciem Mundialu rodzina królewska Kataru zażądała wprowadzenia prohibicji na stadionach (z wyłączeniem lóż, za które trzeba było słono zapłacić). Punkty sprzedaży alkoholu zostały przeniesione poza stadiony, a kibice mogą napić się piwa tylko w specjalnie wyznaczonych strefach.

Czytaj też:

Niemiecka legenda bezlitosna dla Polaków: Jak chcecie wygrać, skoro nawet nie próbujecie?Czytaj też:

Wojciech Szczęsny broni „Lewego” po meczu z Meksykiem. „Mieliśmy mecz pod kontrolą”