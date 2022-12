Matty Cash został przyparty do muru. Musiał odpowiedzieć na jedno pytanie

Reprezentacja Polski przegrała z Francją 1:3 w 1/8 finału mundialu, ale koniec końców pozostawiła po sobie dobre wrażenie. Po stronie Trójkolorowych na listę strzelców wpisali się Olivier Giroud i dwukrotnie Kylian Mbappe. Na ich trafienia odpowiedział tylko Robert Lewandowski w związku z czym Polska wraca do domu a Francuzi zameldowali się w ćwierćfinale mistrzostw świata w Katarze.

Cash nie chciał doradzać Walkerowi

Mimo że gwiazdora PSG ostatecznie nie udało się zatrzymać, to Matty Cash, który grał po jego stronie, radził sobie przyzwoicie i kilkukrotnie wygrywał z nim pojedynki. Dziennikarze Interii zrelacjonowali sytuację, jaka miała miejsce przed meczem Anglia – Senegal.

Brytyjscy dziennikarze zaczepili prawego obrońcę i zapytali o to, co poradziłby Kyle'owi Walkerowi, by zatrzymać Mbappe. Reprezentant Polski migał się od tego pytania jak mógł więc odpowiedział, że angielski obrońca jest bardziej doświadczony, więc nie wypada mu nic doradzać.

Cash naciskany dodał jeszcze, że Mbappe jest niesamowity, ale Walker jest najlepszym prawym obrońcą w Premier League, więc kto ma zatrzymać Francuza, jak nie on.

Matty Cash o przyszłości reprezentacji Polski

Odnosząc się już do samego Kyliana Mbappe i do pojedynków z nim Matty Cash przyznał, że gra na zupełnie innym poziomie, choć na co dzień musi w Premier League musi mierzyć się z topowymi skrzydłowymi. – Wojtek Szczęsny zanotował bardzo dobry turniej, ale nawet on nie był w stanie obronić – podkreślił reprezentant Polski, cytowany przez Interię.

Matty Cash wypowiedział się również na temat przyszłości naszej kadry. Prawy obrońca przyznał, że Polska ma wielu młodych piłkarzy ze sporym potencjałem. – Zalewski i Kamiński nabrali doświadczenia, mamy też wielu piłkarzy, którzy dobijają się do kadry. – Mam nadzieję, że będziemy robić stałe postępy, regularnie będziemy grać na wielkich imprezach, by ojczyzna była z nas dumna – zakończył.

Czytaj też:

Komentarze po meczu Polski z Francją. Dziennikarze wypunktowali słabości Biało-CzerwonychCzytaj też:

Szczere wyznanie Kamila Glika. To on przekonał go do dalszej gry w reprezentacji