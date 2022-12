Legenda niemieckiej piłki bezwzględna dla Polaków. „Gracie archaicznie”

Lothar Matthaeus od początku mistrzostw świata nieprzychylnie wypowiadał się na temat stylu gry reprezentacji Polski. Gra Biało-Czerwonych w fazie grupowej mundialu nie była porywająca. Podopieczni Czesława Michniewicza często oddawali inicjatywę, by skupić się na celu, jakim było wyjście z grupy.

Po meczu z Francją podopieczni Czesława Michniewicza pozostawili po sobie lepsze wrażenie, a przez wielu kibiców i ekspertów, jest uważany za najlepszy występ na mistrzostwach świata w Katarze.

Po tym spotkaniu Lothar Matthaeus powiedział dla Przeglądu Sportowego Onet, że tylko w połowie podziela to zdanie. – A dokładnie w pierwszej połowie, bo po raz pierwszy zagraliście odważniej, próbowaliście pressingu, wychodziliście w kilku zawodników na połowę Francuzów – dodał. Zdaniem legendy niemieckiego futbolu na drugą połowę wyszła znowu „gorsza reprezentacja Polski”.

Lothar Matthaeus: Gracie archaicznie, piłkarsko jesteście zacofani

Lothar Matthaeus pokusił się o wyrażenie swojej gorzkiej opinii na temat gry reprezentacji Polski. – Gracie archaicznie, piłkarsko jesteście zacofani, świat wam odjechał – powiedział w rozmowie z Przeglądem Sportowym. Ponadto Matthaeus odniósł się do gry Kamila Glika. – Jak widzę waszego środkowego obrońcę to przypomina mi się libero z lat 90., który nie mógł przekroczyć połowy. Nikt tak już nie gra – podkreślił.

Na pytanie, czy przedłużyłby kontrakt z Czesławem Michniewiczem Matthaeus odparł, że na pewno dałby szansę trenerowi na przedstawienie swojej wizji. – Może po tym mundialu też dostrzeże, jak bardzo piłkarsko jesteście w tyle, że taka defensywna taktyka zupełnie nie pasuje do współczesnej piłki – dodał.

Na sam koniec były reprezentant Niemiec stwierdził, że skoro po raz pierwszy od 1986 roku Polsce udało się dojść do 1/8 finału mistrzostw świata, to trener powinien dostać szansę. – Ale musi też zrozumieć, że sam wynik to nie wszystko – zakończył.

Czytaj też:

Piotr Zieliński z jasnym przekazem. Reprezentant Polski nie przebierał w słowachCzytaj też:

Matty Cash został przyparty do muru. Musiał odpowiedzieć na jedno pytanie