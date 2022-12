Holandia odpada z mundialu. Argentyna lepsza w serii rzutów karnych

Pierwszym półfinalistą mistrzostw świata w Katarze została Chorwacja, która sensacyjnie ograła w rzutach karnych faworyzowaną Brazylię. Rywali Ognistych wyłonił mecz Argentyna Holandia, który rozpoczął się o godz. 20:00 polskiego czasu.

W przeszłości obie reprezentacje mierzyły się ze sobą dziewięć razy, z czego 4 z nich padły łupem Holandii. Ponadto padły dwa remisy, a trzykrotnie triumfowała Argentyna.

Błysk geniuszu Leo Messiego i gol dla Argentyny

Od początku tego spotkania delikatną przewagę w tym meczu miała Argentyna, która przejęła inicjatywę i miała większe posiadanie piłki. Co prawda Holandia próbowała kreować swoje okazje, ale w decydującej fazie coś zawodziło, a to niedokładne podanie, a to obrońca przerywał świetnie zapowiadającą się akcję.

Pierwszą świetną okazję stworzyła sobie Argentyna w 35 minucie i wyszła na prowadzenie. Lionel Messi świetnie wypatrzył wbiegającego w pole karnę Nahuela Molinę. Argentyńczyk otrzymał świetne podanie za środkowych obrońców Oranje i zdołał oddać strzał w górny róg bramki. Interweniujący Noppert i van Dijk nie dali rady zapobiec stracie bramki.

Po stracie bramki Holendrzy przejęli inicjatywę, co oddaje statystyka posiadania piłki, ale nie byli w stanie stworzyć sobie dogodnej okazji do oddania, chociażby celnego strzału na bramkę Martineza. W pierwszej połowie piłkarze Oranje oddali tylko jeden niecelny strzał, a z kolei Argentyna stworzyła sobie pięć sytuacji bramkowych, z których oddała trzy celne strzały.

Druga połowa meczu Holandia – Argentyna. Wyrównanie w ostatniej minucie

W drugiej połowie Holendrzy pressingiem ruszyli do odbioru piłki i odrabiania strat. Argentyńczycy co prawda oddali inicjatywę rywalom, ale w środku pola nadal byli agresywni i nie dawali spokojnie rozgrywać piłki piłkarzom Oranje. W 60. minucie Lionel Messi dostał piłka po jednym z takich przechwytów w linii pomocy.

Skrzydłowy ruszył na bramkę Nopperta, ale tuż przed polem karnym został sprowadzony do parteru, a arbiter Lahoz odgwizdał przewinienie. Niestety dla Argentyńczyków futbolówka po strzale ze stałego fragmentu gry wylądowała na poprzeczce.

W 70. minucie sędzie podyktował rzut karny po faulu Dumfriesa na Acunii. VAR całą tę sytuację analizował, ale nie zdecydował się na cofnięcie tej decyzji. Do "jedenastki" podszedł nie kto inny jak Leo Messi, który nie pomylił się jak w meczu z Polską i zamienił ten stały fragment gry na bramkę. Albiceleste prowadzili już 2:0 i pewnie zmierzali do półfinału mundialu 2022 w Katarze.

W 82. minucie Weghorst odpowiedział trafieniem kontaktowym w związku końcówka tego spotkania zapowiadała się nader ciekawie. W 10. doliczonej minucie Holendrzy w nieprawdopodobny sposób wykorzystali rzut wolny. Koopmeiners, zamiast strzelać, zdecydował się zaskoczyć Argentyńczyków i podał po ziemi do Weghorsta, który drugi raz wpisał się na listę strzelców i doprowadził do wyrównania w ostatniej sekundzie meczu.

Mundial 2022. Dogrywka i Karne w meczu Holandia – Argentyna

W dogrywce obie drużyny Argentyna stworzyła sobie lepsze okazje do strzelenia bramki, ale żadnych nie wykorzystała, w związku z czym to rzuty karne musiały zadecydować o wyłonieniu drugiego półfinalisty. W konkursie „jedenastek” lepsi byli Albiceleste, którzy wygrali 4:3 i ostatecznie zagrają we wtorek 13 grudnia z Chorwacją o finał mistrzostw świata.

