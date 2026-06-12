Neymar nie zagra na mundialu? Cały świat czekał na wieści ws. kontuzji

Zdrowie Neymara to temat, który wyjątkowo często przewija się w kontekście rozpoczętego w czwartek (tj. 11 czerwca) mundialu. Brazylijczyk jest członkiem kadry Brazylii na MŚ 2026. Trener Canarinhos Carlo Ancelotti wierzy, że będzie mógł skorzystać z usług doświadczonego asa.

Kontuzja Neymara. Co ze zdrowiem słynnego reprezentanta Brazylii?

Trudno w to uwierzyć, ale Neymar ostatnie oficjalne minuty w narodowych barwach zaliczył dokładnie 18 października 2023 roku w meczu z Urugwajem (2:0). Od tego czasu Brazylijczyk głównie walczył z kolejnymi kontuzjami, na czele z zerwaniem więzadła krzyżowego. Obecnie piłkarz Santos FC ma 34 lata.

Jakie są najnowsze doniesienia względem kontuzji i powrotu do zdrowia piłkarza?

– Oczekuje się, że Neymar wróci do gry 19 czerwca przeciwko Haiti. Miałoby to miejsce po zakończeniu trzytygodniowego okresu rekonwalescencji. Za to 17 czerwca doświadczony piłkarz ma wznowić treningi. Kadra Brazylii pierwsze spotkanie zagra przeciwko Maroko dokładnie 13 czerwca. Ostatni mecz Canarinhos w fazie grupowej to starcie ze Szkocją 24 czerwca – czytamy w brazylijskich mediach.

Neymar jest najlepszym strzelcem w historii piłkarskiej reprezentacji Brazylii, o dwa gole (79 trafień) wyprzedzając legendarnego Pele.

Mundial 2026. Gdzie i kiedy oglądać największe piłkarskie MŚ w historii?

Od 11 czerwca do 19 lipca na boiskach w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie – są rozgrywane XXIII piłkarskie MŚ. Impreza, która z pewnością będzie wyjątkowa, choćby ze względu na swój format. Po raz pierwszy w historii udział w turnieju głównym weźmie bowiem aż 48 reprezentacji.

Tytułu sprzed czterech lat bronią Argentyńczycy. Lionel Messi i spółka podczas MŚ 2022 w Katarze ograli w finale Francuzów, sięgając po triumf po serii rzutów karnych (4:2). W historii piłkarskich mundiali najwięcej tytułów ma Brazylia – aż pięć. Po cztery zwycięstwa w dziejach MŚ należy do Włochów i Niemców. Argentyńczycy wygrali za to trzykrotnie. Więcej niż raz puchar za wygraną na MŚ wznosili – po dwa razy – piłkarze Francji i Urugwaju. Reprezentacja Polski dwukrotnie była trzecia na MŚ, ale były to dawne czasy – mowa o imprezach z 1974 i 1982 roku. Na ostatnim mundialu Polacy zdołali awansować do fazy pucharowej, odpadając jednak w 1/8 finału z Francuzami (1:3).

Polaków na mundialu zabraknie po raz pierwszy od 2014 roku. Drużyna trenera Jana Urbana była o krok od awansu, ale przegrała w finale strefy barażowej UEFA wyjazdowe starcie ze Szwedami (2:3), grzebiąc tym samym swoje nadzieje na awans do najważniejszej piłkarskiej imprezy czterolecia.

Mecze piłkarskich MŚ 2026 można oglądać wyłącznie w Telewizji Polskiej – na antenach TVP Sport, TVP 1 i TVP 2 oraz w tvpsport.pl. Dodatkowo transmisje będą dostępne w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz smart TV.

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