Ogień olimpijski właśnie zapłonął! Przejmująca uroczystość w legendarnej scenerii

Tym samym oficjalnie zainaugurowano sztafetę olimpijską, która właśnie z greckiej Olimpii do stolicy Francji przeprowadzi najważniejszy symbol igrzysk.

Grecki mistrz otworzył sztafetę z ogniem olimpijskim

Po pięknej artystycznie części oficjalnej, w legendarnym miejscu dla najważniejszej sportowej imprezy na świecie, wspomnianą sztafetę rozpoczął Stefanos Ntouskos. Czyli grecki złoty medalista olimpijski z ostatnich igrzysk w Tokio (2021) w wioślarstwie.

twitter

W Grecji ogień olimpijski będzie „w podróży” przez najbliższe 11 dni. Kiedy dotrze do Francji? Planowo ma to być 8 maja, kiedy znajdzie się w Marsylii. Tradycyjnie w ogromnej tajemnicy do samego końca, tj. do ceremonii otwarcia IO 2024, jest trzymana kwestia postaci, która zapali znicz już w Paryżu. Ale na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.

twitter

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (ceremonia otwarcia 26.07) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków. W stolicy Japonii przed trzema laty wystąpiło łącznie 211 polskich reprezentantek i reprezentantów.

Czytaj też:

Najtrudniejszy wybór Nikoli Grbicia w reprezentacji Polski. Rewolucja wisi w powietrzuCzytaj też:

Dramat Polek! Thriller w walce o igrzyska olimpijskie