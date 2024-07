Ceremonia otwarcia igrzysk w Paryżu będzie wyjątkowa. Zobacz, co szykują Francuzi

Już sam fakt takiego pomysłu wydaje się być kapitalny. Sekwana będzie miejscem, gdzie rozegra się wydarzenie, na które spoglądać będzie cały świat. Woda będzie niczym tor, natomiast nabrzeża Sekwany będą stanowić swoiste trybuny dla kibiców.

Paryż 2024: Ceremonia otwarcia igrzysk ma być wyjątkowa!

Start ceremonii otwarcia IO 2024 planowany jest na godzinę 19:30, dokładnie 26 lipca, czyli w piątek. Czas trwania? Trzy godziny. Łącznie prawie 100 łodzi będzie przepływać przez odcinek sześciu kilometrów Sekwany, docierając do mety w pobliżu wieży Eiffla. Będzie to swoista podróż przez kulturę, jakże zróżnicowaną, stolicy Francji.

Planuje się, że widowisko może na żywo obejrzeć nawet ponad 100 tysięcy widzów. Pierwotnie zakładano nawet ponad 400 tysięcy. Dodatkowo na całym świecie, za pośrednictwem przekazu telewizyjnego i internetowego, planowana jest widownia nawet na poziomie 1,5 miliarda oglądających!

Warto również zauważyć, że ze względu na charakter, czyli widowisko na otwartej przestrzeni, wzdłuż Sekwany, obstawiać imprezę ma nawet ponad 40 tysięcy jednostek ze służb mundurowych. Wszystko po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. Nie jest bowiem tajemnicą, że Paryż przez wiele lat był na celowniku m.in. ataku ekstremistycznych grup etnicznych.

XXXIII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu już od 26 lipca

Stolica Francji już dwukrotnie była gospodarzem letnich IO w historii olimpizmu. Paryż gościł najważniejszą sportową imprezę jednak bardzo dawno, w 1900 oraz 1924 roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował, że równo sto lat po ostatniej wyżycie na paryskiej ziemi, ponownie to serce Francji będzie główną areną zmagań letnich igrzysk.

Hasłem IO 2024 jest: „Igrzyska szeroko otwarte”. Od środy 24 lipca (start eliminacji) do niedzieli 11 sierpnia zostanie rozegranych łącznie aż 329 konkurencji w 32 sportach. Udział w olimpijskiej rywalizacji weźmie łącznie ponad 10 tysięcy sportowczyń i sportowców. Co ciekawe, w Paryżu dojdzie do pełnego równouprawniania, dokładnie po 50 procent uczestniczek i uczestników na igrzyskach.

Reprezentacja Polski na ostatnich olimpijskich zmaganiach, podczas IO 2020 w Tokio (rozegrane w 2021 roku ze względu na pandemię COVID-19), zdobyła łącznie 14 medali. Złożyły się na to cztery złote oraz po pięć srebrnych i brązowych krążków.

W Paryżu łącznie w biało-czerwonych barwach zobaczymy grupę 213 osób. 113 kobiet oraz 100 mężczyzn, po raz pierwszy w historii pań będzie więcej na letnich IO niż panów w polskim zespole. Warto dodać, że w reprezentacji Polski będzie również 251 osób współpracujących, z czego aż 110 trenerów.

