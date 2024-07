To czeka na polskich kibiców 30 lipca. Koszykarze rozpoczynają walkę na igrzyskach

Polscy olimpijczycy zakończyli kolejny dzień startów. Po pierwszym medalu w Paryżu za sprawą Klaudii Zwoliński, każda doba będzie wyczekiwaniem na poprawienie dorobku medalowego. W poniedziałek Polacy nie dali szans do celebracji, choć Iga Świątek pokazała się z bardzo dobrej strony, pokonując 6:1, 6:1 Diane Parry.

Polscy koszykarze rozpoczną walkę na igrzyskach

Wtorek 30 lipca oznacza inaugurację występów kolejnych Polaków. Choć fani kadry Nikoli Grbicia muszą zaczekać z kibicowaniem do środy, to we wtorkowy ranek będą mogli obejrzeć w akcji siatkarzy plażowych. Na słynne już boisko tuż przy wieży Eiffle’a wyjdą Michał Bryl i Bartosz Łosiak. Zawodnicy, którzy nie ukrywali gorzkich słów pod adresem organizatorów igrzysk, zagrają z australijską parą Thomas Hodges i Zachary Schubert.

Do gry wejdą także nasi koszykarze 3x3. Podczas ostatnich igrzysk spisali się poniżej oczekiwań, więc tym razem ekipa w składzie Przemysław Zamojski, Michał Sokołowski, Adrian Bogucki, Filip Matczak zrobi wszystko, by pokazać się z lepszej strony. Dodatkowo walkę o medal rozpocznie czołowa judoczka świata, Angelika Szymańska.

Występy polskich olimpijczyków we wtorek 30 lipca na igrzyskach w Paryżu

9:00 – siatkówka plażowa mężczyzn – Michał Bryl/Bartosz Łosiak – Thomas Hodges/Zachary Schubert

Od 10:00 – judo, -63 kg kobiet, 1/32 finału – Angelika Szymańska – Savita Russo (plus ewentualnie kolejne walki)

11:00 – tenis stołowy, 1/16 finału kobiet – Natalia Bajor – Fa Yu

12:13 – żeglarstwo, klasa iqFoil kobiet (wyścigi 6-10) – Maja Dziarnowska

13:30 – szermierka drużynowa kobiet – Polska – USA

13:44 – łucznictwo, 1/32 finału kobiet – Wioltetta Myszor – Ankita Bhakat

14:17 – żeglarstwo, klasa iQfFoil mężczyzn (wyścigi 6-10) – Paweł Tarnowski

15:00 – kajakarstwo slalomowe, kanadyjki K-1 kobiet (eliminacje) – 1. przejazd – Klaudia Zwolińska

15:00 – szermierka drużynowa kobiet – o miejsca 5-8 (ew. Polska)

15:45 – żeglarstwo, 49er FX kobiet (wyścigi 7-9) – Aleksandra Melzacka/Sandra Jankowiak

15:50 – szermierka drużynowa kobiet – półfinały (ew. Polska)

16:00 – kajakarstwo slalomowe, kajaki C-1 mężczyzn (eliminacje) – 1. Przejazd – Mateusz Polaczyk

16:35 – żeglarstwo, 49er mężczyzn (wyścigi 7-9) – Dominik Buksak, Szymon Wierzbicki

16:40 – szermierka drużynowa kobiet – o miejsce 5 i 7. (ew. Polska)

17:10 – kajakarstwo slalomowe, kanadyjki K-1 kobiet (eliminacje) – 2. przejazd – Klaudia Zwolińska

18:10 – kajakarstwo slalomowe, kajaki C-1 mężczyzn (eliminacje) – 2. Przejazd – Mateusz Polaczyk

19:30 – szermierka drużynowa kobiet – o 3. miejsce (ew. Polska)

20:30 – szermierka drużynowa kobiet – finał (ew. Polska)

22:05 – koszykówka 3x3 mężczyzn – faza grupowa – Polska – Francja

22:24 – boks, 57 kg kobiet, 1/32 finału – Julia Szeremeta – Omailyn Carolina Garcia Cegovia

