Koniec wielkiego zamieszania wokół nadziei medalowej Polaków. Pojawiła się decyzja

Kapitalne informacje napływają do nas z Paryża! Mateusz Rudyk oficjalnie został przywrócony do startu na igrzyskach olimpijskich. To jedna z naszych nadziei medalowych.

Kolarz torowy Mateusz Rudyk znalazł się na liście zawieszonych zawodników przez Międzynarodową Unię Kolarską z powodu wykrycia u niego insuliny, którą ten stosuje, ponieważ choruje na cukrzycę. Sprawa wydawała się absurdalna. Igor Krymski, trener zawodnika, szybko wyjaśnił, że doszło do pomyłki w systemie i jego podopieczny wystartuje na igrzyskach. Tymczasem mijały kolejne dni, a Rudyk nadal był wśród zawieszonych sportowców. Trzeba było poczekać do 31 lipca, by ten stan się zmienił. Wielkie zamieszanie w Paryżu 29-letni reprezentant Polski wciąż przebywa w kraju i dotychczas oczekiwał, kiedy sprawa na dobre się wyjaśni. Trzeba przyznać, że powstało wielkie zamieszanie. Na początku trudno było uwierzyć w to, że rzeczywiście Rudyk został zawieszony. Zawodnik tymczasem kończy przygotowania do startu w Paryżu. W rozmowie z Interią Igor Krymski przyznał, że być może razem z Rudykiem wylecą do stolicy Francji jeszcze w środę. twitter Rudyk szansą medalową dla Polski Od kilku lat Rudyk znajduje się w szerokiej światowej czołówce. W 2019 roku wywalczył brąz mistrzostw globu. W swoim dorobku ma łącznie siedem medali europejskiego czempionatu – jedno złoto, trzy srebra i trzy brązy. Szczególnie w obecnym sezonie pokazywał kapitalną dyspozycję, kiedy na mistrzostwach Europy dwukrotnie zajmował drugie miejsce i raz trzecie w rywalizacji drużynowej. W dywagacjach medalowych przed igrzyskami Rudyk był jednym z kandydatów do podium. Ugruntowana pozycja w światowej czołówce sprawiła, że Polak rzeczywiście może spełnić marzenie o olimpijskim medalu. Zmagania w Paryżu nasz zawodnik rozpocznie 5 sierpnia. Pozostało już końcowe odliczanie. Na razie reprezentacja Polski ma na swoim koncie dwa olimpijskie medale w Paryżu. Srebro zdobyła Klaudia Zwolińska w konkurencji K-1 (slalom, kajakarstwo górskie). Po brąz sięgnęła natomiast drużyna szpadzistek. Czytaj też:

