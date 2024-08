Amerykański siatkarz obraził się na Polaków? Szokująca postawa po porażce w półfinale IO

Reprezentacja Polski siatkarzy zagra po raz pierwszy od 48 lat o mistrzostwo olimpijskie. Po słynnej kadrze Huberta Jerzego Wagnera również zespół Nikoli Grbicia może na stałe zapisać się do historii biało-czerwonego sportu. Do części kibiców wciąż nie dociera to co zdarzyło się w wygranym 3:2 spotkaniu ze Stanami Zjednoczonymi.

Amerykański siatkarz obraził się na Polaków?

Choć Polacy solidnie zaczęli mecz, to z czasem problemy zdrowotne spowodowały kataklizm w ich grze. Paweł Zatorski nabawił się urazu, który tylko przez adrenalinę nie zakończył jego występu. Z powodu bólu ramienia nie mógł pokazać pełni swoich umiejętności. Dodatkowo kontuzję złapał również Marcin Janusz, przez co w ostatnich setach za dyrygowanie grą Biało-Czerwonych był odpowiedzialny Grzegorz Łomacz.

Polacy mimo pogromu w trzecim secie odwrócili losy meczu, triumfując w czwartym i piątym, przez co zagrają o złoto. Amerykanom pozostaje gra o brąz. Zawodnicy Johna Sperawa mogą być na siebie bardzo wściekli, gdyż mieli wiele szans, by pozbawić Polaków szans na triumf. Po spotkaniu nie ukrywali wielkiego smutku. Jeden ze znajomych graczy USA zdecydował się na niecodzienny krok.

Torey Defalco grał w Polsce w barwach klubów z Olsztyna i Rzeszowa. W najbliższym sezonie będzie występować w japońskim JTEKT Stings. Amerykanin, który zyskał wielu kolegów podczas gry na Podpromiu, najwidoczniej się na nich obraził. Jedna z użytkowniczek Twittera zwróciła uwagę, że przyjmujący po spotkaniu z niewyjaśnionych przyczyn odobserwował reprezentantów Polski na Instagramie – między innymi Pawła Zatorskiego czy Jakuba Kochanowskiego.

Internauci krytykują reprezentanta USA po półfinale igrzysk

Zachowanie być może nikogo by nie dziwiło, gdyby nie okoliczności, a także charakter Defalco. Amerykanina często krytykowano za słabą wytrzymałość mentalną w newralgicznym momentach spotkań. „Mega dziecinne zachowanie” – skomentowała jedna z internautek.

Stany Zjednoczone zagrają o brąz igrzysk w piątek 9 sierpnia z Włochami. Dzień później w wielkim finale Polska zmierzy się z Francją.

