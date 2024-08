Mocne słowa Donalda Tuska występie Polski na igrzyskach. Szykuje się wielki przewrót

Z pewnością nie tak wyobrażano sobie występ olimpijskiej reprezentacji Polski podczas igrzysk w Paryżu. Polki i Polacy ambitnie reprezentowali biało-czerwone barwy, ale w zdecydowanej większości nie przełożyło się to na sukcesy w postaci medali. Wiele wskazuje na to, że Polska zaliczy najgorszy pod względem liczby miejsc na podiach olimpijskich od… 1956 roku! To zatrważająca statystyka.

Paryż 2024: Donald Tusk mocno o igrzyskach i sytuacji polskiego olimpizmu

Premier Donald Tusk zareagował na to, w jakim kryzysie znalazł się polski sport w olimpijskim wydaniu, spoglądając, chociażby na wspomniane lokaty, dające medale. Szef rządu chce się przyjrzeć m.in. sposobom wykorzystania publicznych pieniędzy w drodze na igrzyska. Zapowiada się zatem szeroko zakrojone rozliczenie.

– Trochę się na tym znam i mam też własny pogląd na temat różnych zjawisk negatywnych i chorób, które toczą polski sport. Ale niczego złego nie powiem, zanim się igrzyska nie skończą […] bardzo chciałbym przeciąć albo ujawnić te wszystkie sygnały o tym, że polski sport stał się jakimś też sposobem na zarabianie bardzo dużych pieniędzy przez polityków albo działaczy, i że to było takie sprzężenie zwrotne, trochę taki układ zamknięty. Wy coś wiecie, ja coś wiem, ale, tak jak powiedziałem, poczekajmy do końca igrzysk […] Ale będę chciał, żeby i PKOl, i związki sportowe z pieniędzy publicznych – bo o tych mówię – żeby jednak się rozliczyli też przed opinią publiczną – przyznał Tusk, cytowany przez Rzeczpospolitą.

twitter

Dziewięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska ma na swoim koncie dziewięć medali olimpijskich z rywalizacji w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Ostatni krążek to finał osiągnięty przez pięściarkę Julię Szeremetę, który ostatecznie dał srebro w kategorii 57 kg.

Czytaj też:

Prezydent Duda pogratulował Szeremecie. Nawiązał do kontrowersji wokół rywalkiCzytaj też:

Jakub Kochanowski wyróżniony w Paryżu! To zasłużona nagroda dla Polaka