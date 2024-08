Julia Szeremeta nie milknie ws. kontrowersyjnej rywalki. „MKOl musi przeprowadzić testy”

Julia Szeremeta sprawiła ogromną niespodziankę, zdobywając pierwszy od 32 lat medal olimpijski w boksie dla Polski. Co więcej, po raz pierwszy od 44 lat kibice nad Wisłą mogli podziwiać reprezentanta kraju w finale. Jeszcze nigdy nie była nim jednak kobieta. Urodzona w 2003 roku zawodniczka przegrała jedynie z Lin Yu-Ting, o której mówiło się bardzo wiele podczas turnieju olimpijskiego.

Julia Szeremeta reaguje na kontrowersje związane z rywalką

Reprezentantka Tajwanu została w ubiegłym roku zdyskwalifikowana z mistrzostw świata z powodu oblania tzw. testu płci. Przeprowadziła go organizująca turniej Międzynarodowa Federacja Bokserska (IBA), która obecnie jest zawieszona przez MKOl. Przez to komitet olimpijski nie respektował tych wyników, dopuszczając Yu-Ting oraz Imane Khelif do startu. Obie wróciły do kraju ze złotem igrzysk olimpijskich w boksie.

Algierka po zakończeniu zmagań zapowiedziała pozwy przeciwko hejterom. Na liście znajdują się między innymi Elon Musk czy autorka „Harry’ego Pottera” J.K. Rowling. Yu-Ting pozostaje oszczędniejsza w słowach. Do sprawy odniosła się za to Szeremeta, która w kraju cieszy się teraz wielką popularnością. Bokserska gościła w programie Bogdana Rymanowskiego w Polsacie News, gdzie zapytana o sprawę tajwańskiej rywalki potwierdziła, że w czasie turnieju dochodziły do niej słuchy o kontrowersjach hormonalnych Yu-Ting i Khelif.

– Wiedziałam, że taka sytuacja była, ale ja się skupiałam na sobie i na igrzyskach. MKOl musi przeprowadzić testy i się na ten temat wypowiedzieć i wyrazić opinię – stwierdziła Szeremeta. – Na razie jeszcze nie analizowałam tej walki, ale jestem pewna, że w przypadku rewanżu moja ręka powędruje w górę – dodała Polka odnośnie pojedynku z Tajwanką.

Kariera Julii Szeremety

Julia Szeremeta oprócz wicemistrzostwa olimpijskiego może pochwalić się złotymi medalami mistrzostw Polski i młodzieżowych mistrzostw Europy.

