Olimpijczycy bez pieniędzy za medale! Szokujące wieści ws. PKOl

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, na czele z jego szefem Radosławem Piesiewiczem. Pomijając wynik sportowy osiągnięty przez olimpijską reprezentację Polski na igrzyskach w Paryżu, po powrocie do kraju doszło do szeregu kontroli. Tych, które mają jednoznacznie pokazać, jak funkcjonuje PKOl – czego domaga się m.in. Sławomir Nitras, szef resortu sportu i turystyki.

Media: Olimpijczycy bez pieniędzy za medale igrzysk w Paryżu

W ostatnich dniach pojawiają się coraz bardziej niepokojące sygnały związane z wycofującymi się sponsorami z szeregu wspierających PKOl. Ze stowarzyszeniem w obecnym kształcie nie będą współpracować m.in. Enea S.A., Krajowa Grupa Spożywcza S.A., PKP Intercity, a mocne wątpliwości co do wspólnej przyszłości ma Grupa Orlen.

Okazuje się, że PKOl zrezygnował z gali olimpijskiej, która miała się odbyć pierwotnie 30 sierpnia. Z tych planów jednak nic nie wyszło. Ale to nie wszystko…

– Jak udało nam się ustalić, ani sportowcy, ani trenerzy żadnych pieniędzy nie zobaczyli – czytamy na stronie Eurosportu, gdzie cytowany jest fragment z materiału Katarzyny Kolendy-Zaleskiej.

Spoglądając jedynie na zapowiadane nagrody pieniężne, za złoty medal PKOl miał zapłacić 250 tysięcy złotych. Za srebrny 200, natomiast brązowy krążek 150 tysięcy.

Kiedy sportowcy otrzymają deklarowane pieniądze? Tego, póki co, nie wiadomo.

Dziesięć medali reprezentacji Polski na igrzyskach w Paryżu

Polska zakończyła igrzyska olimpijskie z dziesięcioma medalami w stolicy Francji. Jako pierwsza, wicemistrzostwo olimpijskie zdobyła Klaudia Zwolińska, kajakarka górska. Brązowy krążek dołożyły następnie polskie szpadzistki, wyszarpując sukces w drużynie, wygrywając po kapitalnej walce mecz o 3. miejsce z Chinkami.

Na sukcesy pań odpowiedzieli panowie. Brązowy medal zdobyli wioślarze, polska czwórka podwójna w składzie: Dominik Czaja, Fabian Barański, Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. W piątek 2 sierpnia brązowy krążek dołożyła za to Iga Świątek. Jako pierwsza w dziejach polskiego ruchu olimpijskiego, wywalczyła medal olimpijski w tenisie.

Kolejne dwa krążki to sukcesy we wspinaczce na czas, dwie Aleksandry – Mirosław ze złotem i Kałucka z brązem. Brązowy medal dołożyła również w piątek (tj. 9 sierpnia) Natalia Kaczmarek, po świetnym biegu w finale na 400 metrów. To też był pierwszy, długo wyczekiwany krążek dla Polski, spoglądając na rywalizację lekkoatletyczną.

Ósmy medal, srebro olimpijskie, dołożyła w sobotę reprezentacja Polski siatkarzy. Polacy w finale przegrali z Francją 0:3. Przedostatni krążek to finał osiągnięty przez pięściarkę Julię Szeremetę, który ostatecznie dał srebro w kategorii 57 kg.

I ten ostatniego dnia IO 2024, w kolarstwie torowym, autorstwa Darii Pikulik.

