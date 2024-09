Wielki talent zadecydował. Dołączy do amerykańskiej drużyny gwiazd

Ksawery Masiuk wyruszał do Paryża jako jedna z większych nadziei reprezentacji Polski w pływaniu. Ostatecznie przygoda w stolicy Francji zakończyła się sporym rozczarowaniem, gdyż nie udało mu się dostać do żadnego z finałów (w rywalizacji na 100 i 200 metrów stylem grzbietowym). Po kilku tygodniach od tamtych zdarzeń urodzony w Tarnowie pływak ogłosił decyzję, która może znacząco zmienić jego karierę.

Polski talent dołączy do drużyny w USA

Masiuk ogłosił na Instagramie, że od przyszłego roku rozpocznie studia na Uniwersytecie w Teksasie. Wybór placówki miał znacznie nie z perspektywy naukowej, a sportowej, gdyż Polak dołączy do jednego z najlepszych programów szkolenia w Stanach Zjednoczonych, a być może za świecie. Trenerem tamtejszej drużyny pływackiej jest Bob Bowman. W świecie tej dyscypliny jest uważany za jednego z najlepszych szkoleniowców w historii. To on współtworzył największe sukcesy Michaela Phelpsa, najwybitniejszego pływaka w dziejach, 23-krotnego mistrza olimpijskiego.

Polski pływak będzie łączył studia z treningami, które mają przygotować go na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. W tej samej drużynie będzie z nim trenował Leon Marchand, gwiazda paryskich zmagań. Francuz przed własną publicznością zgarnął cztery złota.

„Po długim namyśle zdecydowałem się zapisać na uniwersytet w Teksasie w styczniu 2025 r. Jestem naprawdę podekscytowany tym, co razem osiągniemy. Chciałbym podziękować mojej rodzinie, trenerom i przyjaciołom, którzy zawsze wspierali mnie podczas mojej podróży. Kocham was” – napisał urodzony w 2004 roku Masiuk.

Osiągnięcia Ksawerego Masiuka

Ksawery Masiuk to dwukrotny brązowy medalista mistrzostw świata (z 2022 i 2024 roku). Podczas ostatnich mistrzostw Europy w Belgradzie zdobył cztery medale (trzy srebrne i złoty). Przez lata osiągał wielkie sukcesy na mistrzostwach juniorów.

