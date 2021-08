Dziurawa obrona i personalne wątpliwości Magiery. Problemy Śląska przed meczem z Hapoelem

Kolejnym przeciwnikiem Śląska Wrocław w eliminacjach do Ligi Konferencji będzie Hapoel Beer Szewa. Wydaje się, że dla podopiecznych Jacka Magiery drużyna ta może być przeszkodą nie do przejścia.

Kadrowe i sportowe problemy Śląska Wrocław

Aby pokonać Izraelczyków, należy przede wszystkim zachować szczelną defensywę. Niestety WKS akurat z tym ma spory problem od początku sezonu. W sześciu meczach o stawkę tylko raz zachowali czyste konto – z Paide, w meczu domowym. Był to jednak zdecydowanie najsłabszy, ze wszystkich przeciwników, z którym grał Śląsk. Ogólnie zaś wrocławianie stracili dziewięć bramek w pozostałych pięciu meczach, na co duży wpływ miały błędy niemal wszystkich obrońców – od Musondy, po Gollę. Należy przy tym pamiętać, że jednocześnie Wojskowi nie przegrali żadnego z tych starć, lecz Hapoel może przerwać tę passę.

Jacek Magiera przewiduje, że zespół z Beer Szewy zagra bardzo defensywnie, zwłaszcza że mecz odbędzie się w stolicy Dolnego Śląska. Trener Wojskowych ma mnóstwo problemów do rozwiązania – nowi zawodnicy jeszcze nie zgrali się z drużyną, co dobitnie widać na przykład po błędach popełnianych przez Garcię. Sobota wciąż szuka formy i nie lideruje zespołowi tak, jak tego oczekiwano. Praszelik z kolei zmagał się z drobnym urazem. A to tylko wierzchołek góry lodowej mniejszych lub większych kłopotów WKS-u.

Kiedy i gdzie transmisja z meczu Śląsk Wrocław – Hapoel Beer Szewa?

Mecz Śląska Wrocław odbędzie się 5 sierpnia o godzinie 20:00 we Wrocławiu. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi Polsat Sport.

Czytaj też:

