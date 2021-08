Ile Legia zarobiła na awansie do fazy grupowej Ligi Europy? Na jakie premie jeszcze może liczyć?

Awans Legii Warszawa do fazy grupowej Ligi Europy to niewątpliwie duży sukces tej drużyny. Oprócz wymiaru sportowego ma on znaczenie także pod kątem finansowym. Podopieczni Czesława Michniewicza już zarobili dla klubu mnóstwo pieniędzy, a mogą uzyskać jeszcze więcej.