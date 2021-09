Przewidywany skład Anglii na mecz z Polską. W teorii rywale o wiele mocniejsi

Anglia eliminacje do mistrzostw Świata 2022 w Katarze przechodzi praktycznie bez straty bramki. Po pięciu spotkaniach Synowie Albionu mają 15 punktów, 17 strzelonych goli i tylko jeden stracony – z nami na Wembley. Podczas wrześniowych spotkań, podopieczni trenera Garetha Southgate’a na wyjeździe pewnie pokonali Węgrów 4:0 i w takim samym stosunku u siebie ograli Andorę. Wygrane mecze sprawiają, że to Anglicy są bardzo blisko zapewniania sobie awansu. W spotkaniu z Polską mogą przybliżyć się do tego celu.

Selekcjoner reprezentacji Anglii przed spotkaniem z Polakami wypowiadał się dla Sky Sports. – Wyraźnie widać, że przez porażkę Węgier z Albanią, to Polska jest naszym najgroźniejszym rywalem, o czym rozmawialiśmy już, gdy ta grupa została wylosowana – powiedział Southgate przed meczem. – Jeśli uda nam się pojechać do Warszawy i wygrać, to naprawdę będziemy mieć kontrolę nad grupą – zakończył selekcjoner Anglików.

Przewidywany skład Anglików

Gareth Southgate zamierza wystawić do składu swoje największe gwiazdy. Na PGE Narodowym na pewno zobaczymy: Harry’ego Kane’a, który reprezentuje barwy Tottenhamu Hotspur, Masona Mount’a z Chelsea, Luke'a Shaw'a z Manchesteru United, czy Raheema Sterlinga z Manchesteru City. Wystarczy dodać, że praktycznie każdy gracz z podstawowej 11 występuje na co dzień w Premier League.

Przewidywany skład Anglików według „The Independent”:

Jordan Pickford; Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Kalvin Phillips, Declan Rice, Jude Bellingham, Mason Mount, Raheem Sterling, Harry Kane.

