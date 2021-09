Michniewicz przebił Ronaldo? Tak trener Legii otwierał piwo po meczu

Legia Warszawa udanie rozpoczęła eliminacje do Ligi Europy, wygrywając na wyjeździe ze Spartakiem Moskwa. Bramkę na wagę zwycięstwa zdobył w doliczonym czasie gry Lirim Kastrati, który wykorzystał podanie Ernesta Muciego. Zwycięstwo z rosyjską drużyną cieszy tym bardziej, że to właśnie z nią według trenera Legii mistrzowie Polski będą rywalizowali o trzecie miejsce w grupie.

Trener Legii przebił Ronaldo?

Po meczu zorganizowano konferencję prasową z udziałem Czesława Michniewicza. Trener Legii tryskał dobrym humorem, co było widać po jego zachowaniu. Szkoleniowiec wziął do ręki stojące przed nim butelki z bezalkoholowym piwem i zaczął je otwierać. „Czesław Michniewicz > Cristiano Ronaldo” – dodano w opisie filmiku z konferencji, jaki pojawił się na oficjalnym profilu mistrzów Polski.

Administratorzy konta Wojskowych nawiązali do głośnej akcji z Euro 2020, kiedy to Ronaldo podczas konferencji przed meczem Portugalii z Węgrami odsunął od siebie dwie butelki Coca-Coli i zachęcił dziennikarzy do picia wody.

Michniewicz: Jesteśmy bardzo zadowoleni

Trener Legii po meczu podkreślił, że jego drużyna jest „bardzo zadowolona z wygranej”. – Początek nie był najlepszy, ale spodziewaliśmy się, że Spartak będzie chciał zaatakować. Ich sytuacje nie zostały zamienione na gole. Mecz z czasem się wyrównał, a momentami przejmowaliśmy inicjatywę i wymienialiśmy więcej podań – zauważył cytowany przez sport.tvp.pl.

