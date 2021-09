Michniewicz zdradził cel Legii na Ligę Europy. „To najbardziej realne”

Legia Warszawa już w środę 15 września od meczu ze Spartakiem Moskwa rozpocznie rywalizację w fazie grupowej Ligi Europy. Mistrzowie Polski w walce o awans zmierzą się jeszcze z Leicester City i Napoli. – Pod względem sportowym i kibicowskim, to bardzo atrakcyjne zestawienie – zauważył Czesław Michniewicz w rozmowie ze sport.tvp.pl.

„Poziom będzie wysoki”

Zdaniem trenera Legii Warszawa jego drużyna trafiła do grupy, „którą spokojnie można by wylosować w Lidze Mistrzów”. – Poziom będzie wysoki, ale musimy do niego równać. Łatwo nie będzie, ale po to trafiliśmy do fazy grupowej, by rywalizować z mocnymi przeciwnikami – dodał.

Szkoleniowiec Wojskowych został również zapytany o cel, jaki jego podopieczni stawiają sobie przed startem rozgrywek. – Marzymy o tym, by wyjść z grupy i wiosną wciąż grać w europejskich pucharach. Tak, trzecie miejsce faktycznie wydaje się najbardziej realne – stwierdził Michniewicz.

Jak zauważył trener mistrzów Polski, pierwszy i ostatni mecz fazy grupowej rozegramy ze Spartakiem Moskwa. – Chciałbym, by kolejne tygodnie układały się tak, że do ostatniej kolejki będziemy w grze. Decydujący mecz z Rosjanami w Warszawie? Brzmi ciekawie – ocenił.

Czytaj też:

Jerzy Dudek wskazał faworyta Ligi Mistrzów. „Zainwestowali ogromne pieniądze”