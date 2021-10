Włochy i Hiszpania zmierzą się w półfinale Ligi Narodów. Gdzie i o której oglądać mecz?

6 października odbędzie się pierwszy półfinał obecnej edycji Ligi Narodów. Naprzeciw siebie staną Włosi oraz Hiszpanie. Trudno tu o wytypowanie faworyta, ale to akurat powinno korzystnie wpłynąć na widowisko, które stworzą oba zespoły.

Szansa na rewanż za Euro 2020

Dla ekipy La Furia Roja będzie to doskonała okazja na rewanż, za inny półfinał. Drużyny Roberto Manciniego i Luisa Enrique zmierzyły się ze sobą bowiem około trzech miesięcy temu. W ½ finału Euro 2020 lepszy był zespół z Italii, aczkolwiek dopiero w rzutach karnych. Gole strzelali Federico Chiesa i Alvaro Morata. Ten drugi zawalił później w serii jedenastek, a że Jorginho potem wykorzystał swoją szansę, Hiszpanie odpadli z mistrzostw.

Wokół drużyny prowadzonej przez „Lucho” znów zrobiło się gorąco, w związku z tym, że nie powołał żadnego klasycznego napastnika, mimo kontuzji Gerarda Moreno i wspomnianego Moraty. Tamtejsi dziennikarze dziwią się też, że ich selekcjoner znalazł miejsce w kadrze dla Gaviego i Sergiego Roberto z Barcelony. Jak skomentował to trener? – Wiem o futbolu więcej niż wy – wypalił na konferencji prasowej.

Immobile i Belotti – dwóch wielkich nieobecnych

W zespole Italii też nie wszyscy są zdrowi. Roberto Mancini ma podobny kłopot, co jego vis-a-vis. Zarówno Ciro Immobile jak i Andrea Belotti są kontuzjowani. Zwłaszcza absencja tego pierwszego może Włochom odbić się czkawką. W tym sezonie snajper Lazio był w znakomitej formie – w sześciu meczach Serie A strzelił bowiem sześć goli i zaliczył dwie asysty. W ostatnich spotkaniach reprezentacji co prawda nie był aż tak skuteczny, ale nie zmienia to faktu, iż w układance Manciniego pełnił ważną rolę.

O której i gdzie transmisja TV z meczu Włochy – Hiszpania?

Mecz Włochy – Hiszpania zaplanowano na 6 października i godzinę 20:45 czasu polskiego. Transmisja odbędzie się w TVP 1, TVP Sport, Polsacie Sport oraz w serwisach sport.tvp.pl i polsatboxgo.pl.

