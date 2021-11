Puchar Polski. Pierwszoligowiec wysoko postawił poprzeczkę Wiśle Kraków

GKS Tychy w 1/32 finału Pucharu Polski pokonał KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. W walce o 1/8 finału pierwszoligowiec zmierzył się z Wisłą Kraków, która w poprzedniej rundzie ograła Stal Mielec.

Gospodarze spotkania już na początku meczu byli blisko zaskoczenia defensywy Białej Gwiazdy, ale Mikołaj Biegański przytomnie interweniował po strzale Gracjana Jarocha. Ekipa ze stolicy Małopolski wprawdzie kreowała mniej sytuacji bramkowych, ale okazała się skuteczniejsza. W 24. minucie Matej Hanousek podał do Mateusza Młyńskiego, ten wpadł w szesnastkę i mocnym uderzeniem po długim rogu dał prowadzenie Wiśle.

W pierwszej połowie wiele pracy miał Biegański, który musiał kilkukrotnie interweniować po groźnych strzałach Jarocha i Nemanji Nedicia. Do przerwy piłkarzom GKS-u nie udało się jednak zaskoczyć bramkarza Białej Gwiazdy. Przełamanie nadeszło w 55. minucie, kiedy to po błędzie Serafina Szoty piłkę przyjął Łukasz Grzeszczyk, minął Biegańskiego i doprowadził do wyrównania.

Puchar Polski. Wisła Kraków gra dalej

I chociaż sensacja wisiała w powietrzu, to zespół ze Ekstraklasy ostatecznie potwierdził swoją wyższość. Najpierw w 74. minucie prowadzenie Wiśle dał Felicio Brown Forbes, który płaskim strzałem z około szesnastego metra pokonał Adriana Odyjewskiego. Dwie minuty później reprezentant Kostaryki ustalił wynik na 3:1, wykorzystując błąd defensywy rywali. Rezultat nie uległ zmianie do końca starcia i to Wisła Kraków zagra w 1/8 finału Pucharu Polski.

