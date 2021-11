Anglia musi tylko dopełnić formalności. W meczu z San Marino nic złego stać się nie może

Anglia od początku eliminacji do mistrzostw świata była absolutnym faworytem do bezpośredniego awansu z pierwszego miejsca na turniej w Katarze. Nie jest więc zaskoczeniem, że na jeden mecz przed końcem fazy eliminacyjnej to Synowie Albionu stoją na czele stawki i już praktycznie są jedną nogą na mundialu.

Anglia zatrzymana przez San Marino? To są kategorie cudu

Polacy wciąż mają matematyczne szanse na awans na mistrzostwa świata z pierwszego miejsca w grupie. Scenariusz ten jest jednak nierealny. Synowie Albionu musieliby przegrać z San Marino 1:0, a Biało-Czerwoni musieliby rozbić Węgrów 6:0. Póki jednak rzeczywistość nie wykluczy wariantów rodem z science fiction, Anglicy oficjalnie nie mogą stwierdzić, że jadą na mistrzostwa świata.

San Marino nie ma praktycznie żadnych szans

San Marino w ostatnich 20 meczach reprezentacyjnych strzeliło dwie bramki i zremisowała dwa spotkania. Resztę wyraźnie przegrało. Andora, która przegrała ostatnio z Polakami 1:4, wygrała w październiku z włoską enklawą 3:0. Można więc zwycięstwo San Marino włożyć między bajki i nastawić się na bezproblemowe zwycięstwo Synów Albionu.

Podczas eliminacji do mistrzostw świata San Marino zdobyło tylko jedną bramkę - w przegranym 1:7 meczu z reprezentacją Polski.

Gdzie i kiedy oglądać spotkanie San Marino - Anglia?

Spotkanie San Marino - Anglia rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 20:45 i będzie je można oglądać na kanale Polsat Sport Premium 2.