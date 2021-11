Cristiano Ronaldo dementuje plotki. „Skłamał, używając mojego nazwiska do promocji siebie”

Cristiano Ronaldo znalazł się w najlepszej dziesiątce plebiscytu Złotej Piłki. Portugalczyk mimo wszystko nie pojawi się na gali. O piłkarzu Manchesteru United wypowiadał się niedawno redaktor naczelny „France Football”. Pascal Ferre wyznał w wywiadzie, że Ronaldo wyznał mu, że ma ambicję zakończenia kariery z większą liczbą Złotych Piłek, niż Leo Messi. Portugalczyk odniósł się do wypowiedzi Ferrego w oficjalnym komunikacjie w mediach społecznościowych.

Złota Piłka 2021. Cristiano Ronaldo odpowiada Ferremu

Cristiano Ronaldo wystosował bardzo długą wiadomość na Instagramie, w której poruszył temat wywiadu Ferrego. -Jedyną ambicją Ronaldo jest zakończyć karierę, mając więcej Złotych Piłek niż Messi. Wiem, bo sam mi to powiedział – wyznał w rozmowie z New York Times redaktor naczelny „France Football”. Portugalczyk postanowił zadać kłam wypowiedzi Pascala Ferrego. „Pascal Ferre skłamał. Użył mojego nazwiska do promocji siebie i dziennika, dla którego pracuje” – napisał wprost napastnik Manchesteru United.

„Niedopuszczalne jest, aby osoba odpowiedzialna za przyznanie tak prestiżowej nagrody mogła kłamać w ten sposób, z całkowitym brakiem szacunku dla kogoś, kto zawsze szanował France Football i Złotą Piłkę” – dodał jeszcze Ronaldo. Piłkarz stwierdził, że Ferre ponownie dopuścił się kłamstwa, mówiąc, że nieobecność Portugalczyk na gali wynika z kwarantanny. Ta, jak twierdzi CR7 „nigdy nie miała miejsca”.

Największe ambicje Cristiano Ronaldo

„Największą ambicją w mojej karierze jest zdobycie krajowych i międzynarodowych tytułów dla klubów oraz dla reprezentacji mojego kraju. Największą ambicją mojej kariery jest bycie dobrym przykładem dla wszystkich, którzy są lub chcą być zawodowymi piłkarzami” – napisał Ronaldo. Jako swoją ambicję wymienił także pozostawienie własnego nazwiska, wyrytego złotymi zgłoskami w historii futbolu.

