Zmarł 13-letni zawodnik Znicza Pruszków. Trafił do szpitala dzień po meczu

Na początku grudnia jedna z juniorskich drużyn Znicza Pruszków rozgrywała spotkanie towarzyskie z rówieśnikami reprezentującymi Legię Warszawa. Na boisku pojawił się m.in. Karol Setniewski, który był wyróżniającym się zawodnikiem swojego rocznika, reprezentantem kadry Mazowsza i kapitanem zespołu z Pruszkowa.

Karol Setniewski nie żyje

Jak podaje serwis WP SportoweFakty, dzień po meczu 13-latek zaczął uskarżać się na mocny ból głowy. Rodzice zawieźli go do szpitala, gdzie po badaniu tomograficznym zdecydowano się na przeprowadzenie operacji. Po zabiegu obrzęk mózgu młodego zawodnika nie zmniejszał się, a Setniewski pozostawał w stanie śpiączki farmakologicznej. Ostatecznie w nocy z 16 na 17 grudnia podjęto decyzję o odłączeniu go od aparatury podtrzymującej życie.

Znicz Pruszków żegna Karola Setniewskiego

Informację o śmierci młodego piłkarza potwierdził Znicz Pruszków. „Straciliśmy Przyjaciela” – zaznaczono we wpisie na Facebooku. „Młody, odważny, radosny, z planami na przyszłość. Pełen pasji, radości i optymizmu. Minionej nocy odszedł od nas i dołączył do drużyny Aniołów i tam na wiecznie zielonych boiskach będzie teraz rozgrywał najlepsze mecze” – dodano.

Klub złożył kondolencje bliskim 13-latka oraz wyraził wyrazy współczucia trenerowi Setniewskiego oraz jego kolegom z drużyny. „Do zobaczenia Kapitanie” – podsumowano.

W rozmowie ze Sport.pl koordynator Znicza Pruszków podkreślił, że śmierć 13-latka jest dla klubu ogromną stratą. – Karol był fantastycznym kolegą i świetnym piłkarzem, jednym z największych talentów w naszej akademii – przyznał Marcin Jasiński.

facebookCzytaj też:

Przerwana seria Realu Madryt. Królewscy nie poradzili sobie z ligowym przeciętniakiem