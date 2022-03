Zero litości dla reprezentacji Rosji. Ta decyzja Trybunału Arbitrażowego zamyka jej drogę na mundial

Reprezentacja Rosji nie ma już żadnych szans, aby ponownie włączyć się do walki o awans na mistrzostwa świata w Katarze. To efekt decyzji podjętej przez Trybunał Arbitrażowy w Lozannie, do którego niedawno wpłynęło odwołanie Sbornej.