Specjalna rola Ibrahimovicia w kadrze Szwecji. Zapowiadają się ogromne emocje

Zlatan Ibrahimović nie może zagrać w meczu półfinałowym baraży przeciwko reprezentacji Czech, ponieważ pauzuje on za kartki, które uzbierał podczas pierwszej fazy eliminacji do mistrzostw świata w Katarze. To jednak nie powstrzymało szkoleniowca Szwedów przed powołaniem „Ibry” do kadry.

Ibrahimović będzie „półtrenerem”

Szkoleniowiec Szwedów Janne Andersson ma dla Zlatana Ibrahimovicia specjalną rolę, która może pomóc w odpowiednim przygotowaniu do spotkania barażowego z Czechami. – Doświadczenie Ibrahimovicia jest ogromne. Może być wsparciem i pomóc drużynie na różne sposoby. Postrzegam go jako „półtrenera”, który motywuje i daje wskazówki młodszym piłkarzom – powiedział selekcjoner.

Ibrahimović więc nie zagra, ale ma swoje specjalne zadanie. – Mam do niego wielkie zaufanie – mówił jeszcze trener Szwecji, cytowany przez portal svt.se. Piłkarze Anderssona nie planują oczywiście zakończyć udziału w zmaganiach barażowych na półfinale. W przypadku udziału w finale, w którym już na pewno zagra Polska, trener Szwedów nie wyklucza pojawienia się na boisku 40-letniego napastnika Milanu. -Raczej nie wyjdzie na murawę w pierwszym składzie. Później będzie mógł zagrać w zależności od naszych potrzeb – mówił szkoleniowiec.

