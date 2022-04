Fatalna pomyłka mediów. Mino Raiola żyje

Aktualizacja z godz. 14:52: Wbrew doniesieniom włoskich i brytyjskich mediów, w tym tak popularnego tytułu jak „La Gazetta Dello Sport”, które informowały o śmierci Mino Raioli, agent piłkarski żyje. Sam zainteresowany zabrał głos w mediach społecznościowych, gdzie umieścił ironiczny wpis. Jak zauważył, „uśmiercono” go już drugi raz w ciągu czterech miesięcy.

O tym, że Mino Raiola choruje, mówiło się już od kilku miesięcy. W styczniu media donosiły, że agent piłkarski trafił na oddział intensywnej terapii w jednej z mediolańskich klinik. Jego stan określano jako ciężki, ale kolejne doniesienia wskazywały na to, że stan 54-latka poprawiał się na tyle, że ten dalej był w stanie reprezentować interesy swoich klientów.

Mino Raiola i jego kariera

Pochodzący z Włoch Raiola rok po przyjściu na świat razem z rodzicami wyemigrował do Holandii. To właśnie tam przyszły agent stawiał pierwsze piłkarskie kroki, ale nie rozwinął kariery zawodniczej. Zaczął za to pracę w firmie specjalizującej się w przeprowadzaniu transferów i to właśnie z tą dziedziną sportu związał swoją przyszłość.

Raiola przez lata reprezentował interesy gwiazd takich jak Paul Pogba, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimović, Arling Braut Haaland, Mario Balotelli czy Gianluigi Donnarumma. Na swoim koncie miał udział w wielu głośnych transferach, odpowiadając m.in. za przejście Haalanda z Red Bull Salzburg do Borussii Dortmund, czy powrót Pogby z Juventusu do Manchesteru United. To właśnie 54-latek pośredniczył też w transferze Matthijsa de Ligta, który w 2019 roku odszedł z Ajaksu Amsterdam do Juventusu.

