To on ma przejąć Wisłę Kraków po Jerzym Brzęczku. Biała Gwiazda rozmawia z legendą

Wydawało się, że Jerzy Brzęczek wytrzyma jeszcze chwilę na stanowisku trenera Wisły Kraków, ale 3 października przekonaliśmy się, iż tak się nie stanie. Szkoleniowiec ten podał się do dymisji, która została przyjęta bez żadnego oporu. Kto więc teraz będzie prowadził zespół ze stolicy Małopolski? Wiele wyjaśnił już sam klub.

Radosław Sobolewski może zostać trenerem Wisły Kraków

Z perspektywy kibiców Białej Gwiazdy zmiana na tym stanowisku była jednak nieodzowna. Krakowianie marzą przecież o szybkim powrocie do Ekstraklasy, a w minionych tygodniach raczej oddalali się od celu, zamiast do niego zmierzać. Brak zwycięstwa w ostatnich pięciu kolejkach Fortuna 1. Ligi to wyniki, które zdecydowanie nie miały prawa nikogo zadowalać. W efekcie Wisła osunęła się na ósmą lokatę w tabeli, a do drugiej Puszczy Niepołomice traci sześć punktów.

Trenerem, który ma podjąć próbę „ratowania” Białej Gwiazdy, jest Radosław Sobolewski. Postaci tej przy ul. Reymonta nie trzeba przedstawiać – jako piłkarz rozegrał w tym klubie ponad 230 meczów, a później pracował w roli asystenta u kilku trenerów prowadzących Wisłę.

Na portalu meczyki.pl czytaliśmy, że Sobolewski miałby samodzielnie przejąć małopolską drużynę. „Według naszych informacji Wisła planuje, żeby to właśnie on został jej nowym trenerem. W tej chwili władze zastanawiają się nad kształtem sztabu szkoleniowego” – głosi artykuł. Niedługo potem te doniesienia potwierdziła sama Biała Gwiazda.

Sobolewski ma już za sobą pierwsze doświadczenie w roli pierwszego trenera i to w Ekstraklasie. Od sierpnia 2019 do kwietnia 2021 roku prowadził bowiem Wisłę Płock. Za jego kadencji Nafciarze rozegrali 62 spotkania. Ich średnia punktów z tego okresu wynosi 1,31 „oczka” na mecz.

