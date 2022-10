Dramat w niższej lidze polskiej. Zmarł 23-letni bramkarz

Zmarł 23-letni bramkarz Szymon Kondycki, który reprezentował barwy grające w zielonogórskiej A klasie Łużyczanki Lipinki Łużyckie.

Jeszcze wczoraj walczyliśmy razem na boisku, dziś już Cię z nami nie ma... Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci zawodnika naszej drużyny Szymona Kondyckiego – napisali w komunikacie na Facebooku przedstawiciele klubu Łużyczanka Lipinki Łużyckie.

facebook

Bramkarz był wychowankiem klubu z Lipinek Łużyckich, który przez ostatnie pięć lat reprezentował barwy Budowlanych Lubsko, a przed tym sezonem zdecydował się na powrót do drużyny. „Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje. Do zobaczenia Szymon na niebieskiej murawie! Zarząd, zawodnicy oraz kibice Łużyczanki Lipinki Łużyckie” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Budownani Lubsko: Do zobaczenia przyjacielu w lepszym miejscu

Swój pożegnalny wpis umieścił także były klub Kondyckiego. „Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci żywych. Do zobaczenia przyjacielu w lepszym miejscu” – napisali.

Z wielkim smutkiem otrzymaliśmy informację o nagłej śmierci Szymona Kondyckiego, który w latach 2017-2022, reprezentował barwy MLKS Budowlani Lubsko, a w tym sezonie zdecydował się powrócić do macierzystego klubu – czytamy.

Zarząd zespołu i koledzy z drużyny wspominają, jak wielokrotnie swoimi interwencjami ratował zespół od utraty bramek. „Teraz dołączył do niebiańskiej drużyny, by rozgrywać mecze już po drugiej stronie. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze wyrazy współczucia” – zakończono.

Czytaj też:

