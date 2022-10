WAGs wezwane na szkolenie przed mundialem. Tego nie wolno im w Katarze

Jakiś czas temu RMC Sport dotarło do dokumentu dotyczącego nakazów i zakazów dla kibiców wydanego przez komitet organizacyjny mistrzostw świata w Katarze. W jego treści wiele uwagi poświęcono kwestiom religijnym i kontaktom damsko-męskim. Można tam znaleźć na przykład takie informacje jak powitać kobietę, czy dozwolone jest publiczne okazywanie uczuć oraz flirtowanie.

Szkolenie dla partnerek piłkarzy. The Sun: Nie są ponad prawem

Według „The Sun” WAGs na specjalnie zorganizowanym szkoleniu dostały listę, co mogą robić, a czego nie i zostały ostrzeżone, że „nie są ponad prawem”.

„FA bardzo jasno przedstawiła zasady i obowiązki wobec graczy i ich rodzin. Chcieli upewnić się, że są świadomi lokalnych praw” – przekazało źródło dziennika.

„The Sun”: WAGs mają ubierać się skromnie

Partnerki piłkarzy miały usłyszeć, że w Katarze mają ubierać się skromnie w miejscach publicznych i na stadionach. Ponadto kobiety usłyszały, że publiczne pokazy uczuć nie będą tolerowane.

„Nie wolno im pić alkoholu, przeklinać w miejscach publicznych, puszczać głośnej muzyki, śpiewać, krzyczeć lub zachowywać się niewłaściwie podczas wezwania do modlitwy” – czytamy. Ostrzeżono WAGs również, że robienie sobie selfie na zewnątrz budynków rządowych może doprowadzić do interwencji policji.

O czym trzeba pamiętać, jadąc do Kataru?

WAGs i inni kibice, którzy pojadą do Kataru na mistrzostwa świata muszą także pamiętać, ze picie alkoholu w tym kraju jest zakazane. Z kolei za przeklinanie, czy wulgarne gesty również można trafić za kratki. Ponadto trzeba być uczulonym na to, że śmiecenie jest w Katarze nielegalne i karane grzywną do 6 tys. funtów oraz rokiem więzienia.

