Ten polski piłkarz to pewniak do wyjazdu na mundial. Rzecznik PZPN wyjawił decyzję Michniewicza

Mistrzostwa świata w piłce nożnej zbliżają się wielkimi krokami. Pozostał do nich nieco ponad miesiąc, więc Czesław Michniewicz musi już bardzo intensywnie myśleć o tym, kogo zabierze do Kataru, by tam walczyć o jak najwyższe cele. Do dziś oczywiste było, że w kadrze znajdą się nasze gwiazdy pokroju Roberta Lewandowskiego, Piotra Zielińskiego czy Wojciecha Szczęsnego. Teraz jednak Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, wyjawił, iż pewny miejsca w drużynie na mundial ma również jedna z mniej eksponowanych ostatnio postaci.

Krystian Bielik pewniakiem do wyjazdu na mundial z reprezentacją Polski

Ostatnimi czasy Biało-Czerwoni największe kłopoty mieli w środku pola – dało się to wyraźnie zauważyć w starciach z Holandią i Walią w Lidze Narodów, o pojedynkach z Belgami nie wspominając. To właśnie tam Michniewicz zamierza znacząco wzmocnić rywalizację w najbliższym czasie.

O kogo więc chodzi? – Myślę, że Krystian Bielik wyrasta na czołową postać. Od września po powrocie po kontuzji gra wszystko od dechy do derby. Oby był zdrowy, bo to, co ostatnio prezentuje… No, jest pewniakiem – stwierdził rzecznik PZPN-u w programie „Pogadajmy o piłce”.

Jako że na mundial można zabrać 26 zawodników w tym minimum 3 bramkarzy i w związku z tym Michniewicz będzie potrzebował jak najwięcej wszechstronnych zawodników, a Bielik zdecydowanie takim jest. Może bowiem zagrać zarówno w roli defensywnego pomocnika, jak i na środku obrony. – Wielu trenerów będzie tak dobierało graczy, aby pozwalali zabezpieczać kilka pozycji. Tak, jak to mogą zrobić na przykład Artur Jędrzejczyk czy Robert Gumny – wyjaśnił Kwiatkowski.

