Nagranie z szatni Arabii Saudyjskiej. Tak trener natchnął piłkarzy do wygranej

Saudyjczycy pokonujący Argentyńczyków to jedna z największych sensacji pierwszej kolejki mundialu w Katarze. Zwycięstwo nad faworytem do wygrania całego turnieju nie byłoby możliwe, gdyby nie wielkie zaangażowanie na boisku oraz odpowiednia praca poza nim. Na jedno i drugie wpływ miał bez wątpienia trener Herve Renard. Jego ryzykowna taktyka z wysoko ustawioną linią obrony okazała się być dobrą bronią na zespół atakujący pozycyjnie. Jego piłkarzom z pewnością nie brakowało też motywacji.

Katar 2022. Nagranie z trenerem Arabii Saudyjskiej

W mediach społecznościowych krąży obecnie nagranie, na którym widzimy szalejącego w szatni Renarda. Swoją przemową francuski szkoleniowiec o polskich korzeniach natchnął piłkarzy do walki w drugiej połowie meczu. Postawa Saudyjczyków mogła imponować, ponieważ do przerwy przegrywali oni 0:1 po bardzo wątpliwym karnym. Jak wszyscy wiemy, słowa trenera zainspirowały ich do wygranej 2:1 nad ekipą „Albicelestes”.

Herve Renard: Zróbcie sobie selfie z Messim

– To jest pressing? Weźcie telefony i zróbcie selfie zdjęcie z Messim! – próbował zawstydzić swoich podopiecznych trener reprezentacji Arabii Saudyjskiej. – Macie naciskać, pchać, nie dać mu grać. Jak będziemy mieli piłkę, to nie tylko damy radę wyrównać – zapewniał swoich zawodników Herve Renard. Podkreślał, że wierzy w ich talent i przypominał, że mają mnóstwo czasu na odwrócenie losów meczu.Zaznaczył, że w piłce nożnej mogą wydarzyć się szalone rzeczy i miał co do tego stuprocentową rację.

Michniewicz o meczu Arabii Saudyjskiej: Nie zaskoczyła mnie jej gra

Selekcjoner reprezentacji Polski po tamtym meczu mówił, że nie zaskoczyła go dobrze grająca Arabia Saudyjska. – Spodziewałem się tak grającej drużyny, bo jest oparta o zespół klubowy. 8 piłkarzy występuje w mistrzu Arabii Saudyjskiej, utytułowanym zespole w tej części świata. Była to drużyna, którą widzieliśmy wczoraj na meczu – wyjaśniał. – Powtórzę to, co mówiłem – ja już wiem, jak ta drużyna wygląda i gra. Dla mnie to żadne zaskoczenie. Wynik jest zaskoczeniem, ale sama gra nie – podsumował.

