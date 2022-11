Trzy punkty nie wystarczyły Meksykowi. Kapitalne pożegnanie z mundialem

Dziękujemy za śledzenie naszej relacji. Zachęcamy i zapraszamy do bycia z nami w kolejnych! KONIEC! Meksyk pokonuje Arabię Saudyjską 1:2! 90 min. + 7 Faul na bramkarzu Meksyku. 90 min. + 7 Żółta kartka dla Bahbriego. 90 min. + 7 Arabia wybija piłkę z własnej połowy. 90 min. + 5 Arabia doskonale broni się przed kontrami Meksyku. Piłka na połowie Amerykanów i GOOOOOLLLLL DLA ARABIII!!!!! 90 min. + 4 Groźna sytuacja dla Meksyku, ale ponownie powstrzymana. Arabia od bramki. 90 min. + 3 Rzut rożny dla Meksyku. Piłka wybita. 90 min. + 2 Rzut wolny dla Meksyku. Strzał Chaveza sparowany przez bramkarza. 90 min. + 1 Alamri obejrzał żółtą kartkę. 90. min. Sędzia doliczył siedem minut! 89. min. Strzał napastnika Meksyku zablokowany przez defensora Arabii. Musi interweniować pomoc medyczna. 87. min. PIŁKA W SIATCE! Ale.. sędzia odgwizdał spalonego. 87. min. Funes Mori zastąpił Alvareza, Kevin Alvarez Sancheza. 86. min. Aut dla Meksykanów. 86. min. Akcja Meksyku z prawej strony boiska. Nieudane dośrodkowanie. 85. min. Bramkarz zaczyna blisko własnego pola karnego. 84. min. Rzut wolny dla Arabii Saudyjskiej. 84. min. Bramkarz Arabii wychodzi daleko od bramki i głową oddala zagrożenie. 83. min. Strzał Chaveza zablokowany przez mur. 81. min. Madu ujrzał żółtą kartkę i mamy rzut wolny dla Meksyku w okolicy 20. metra. 81. min. Próba strzału na bramkę Meksyku, ale nieudana. 81. min. Aut dla Arabii Saudyjskiej. 80. min. Gra toczy się na połowie Arabii. 78. min. Meksykanie przeprowadzili bardzo groźną kontrę, ale została powstrzymana przez defensywę rywali. Przez moment bramka była pusta! 77. min. Podwójna zmiana w ekipie Meksyku. Zeszli Pineda i Martin. W ich miejsce Rodriguez i Raul Jimenez. 76. min. Pineda oddał groźny strzał tuż obok słupka. Wciąż 0:2. 76. min. Długie podanie na prawą stronę do napastnika Arabii, ale ponownie pozycja spalona. 74. min. Arabia Saudyjska atakuje prawą stroną, ale napastnik złapany na spalonym. 74. min. Kontra Meksyku powstrzymana przez bramkarza rywali, który ucierpiał podczas walki o piłkę. Interwencja lekarzy. 72. min. Chavez znów pogroził bramkarzowi rywali, ale tym razem golkiper był bezbłędny. Kapitalna obrona. 71. min. Kolejne przewinienie defensorów Arabii. Rzut wolny z 30. metra. 70. min. POTĘŻNY strzał Martina, ale chybił. Od bramki Arabia Saudyjska. 69. min. Faul dla Meksyku. 68. min. Meksyk rozgrywa od własnej bramki. 67. min. Arabia kontratakuje i oddaje strzał na bramkę Ochoi, ale wywalczyli tylko rzut rożny. 67. min. Kapitalny strzał na bramkę Arabów, ale bramkarz opanował sytuację. 66. min. Arabia Saudyjska próbuje przedostać się na połowę rywali, ale doskonale są powstrzymywani. 65. min. Meksyk atakuje lewą stroną boiska. Martin padł w polu karnym, ale sędzia nie widział zagrożenia i piłka wyszła za boisko. 64. min. Aut dla Meksyku. 62. min. Al Shehri schodzi. W jego miejscu melduje sie Alboud. 62. min. Pineda fauluje przeciwnika i mamy rzut wolny dla Arabii. 61. min. Aut dla Arabii Saudyjskiej z prawej strony boiska. 60. min. Arabia Saudyjska nie może zażegnać zagrożenia i mamy trzeci korner z rzędu. 59. min. Powtórka rzutu rożnego, tym razem z drugiej strony. 58. min. Rzut rożny dla Meksyku. 57.min. Aut dla Arabii Saudyjskiej. 56. min. Lozano myślał, że strzela na 0:3, ale... był spalony! 54. min. Uderzenie głową na bramkę Meksyku, ale niecelne i bramkarz rozpocznie z piątego metra. 54. min. Aut dla Arabii Saudyjskiej. 53. min. KAPITALNY GOL CHAVEZA Z RZUTU WOLNEGO!!! 52. min. Al Tambakti ukarany żółtą kartką za faul na przeciwniku. Rzut wolny. 51. min. Od bramki Arabia Saudyjska. 50. min. Groźny strzał na bramkę Meksyku, ale mija siatkę z prawej strony. 49. min. Rzut wolny dla Arabii Saudyjskiej blisko pola karnego przeciwników. Alvarez faulował rywala. 48. min. GOOOOOOOOOL!!! Po rzucie rożnym Martin skierował piłkę do bramki niskim strzałem! 47. min. Meksyk w natarciu. Bramkarz obronił mocny strzał Chaveza, a dośrodkowanie skrzydłowego zostało sparowane na rzut rożny. 46. min. Zmiany w obu drużynach. Vegę zastąpił Antuna, a za Al Hassana wszedł Madu. 46. min. Wznawiamy grę! Przy piłce Arabia Saudyjska. 45. min. + 6 Przerwa! Sędzia wysyła piłkarzy do szatni. Wrócimy do was za kwadrans! 45. min. + 5 Groźna sytuacja dla Arabii. Strzał głową obok bramki! 45. min. + 4 Al Buraikan wyszedł sam na sam, z bramkarzem, jednak bardzo dobrze zachowała się defensywa Meksyku. 45. min. + 4 Od bramki Arabia Saudyjska. 45. min. + 3 Opineda dotknął piłki ręką. Rzut wolny dla Arabii. 45. min. + 2 Arabia spróbowała długiego podania na połowę przeciwnika. Piłkę złapał Ochoa. 45. min. + 1 Meksyk atakuje skrzydłami, ale wywalczyli tylko aut. 45. min. + 1 Sędzia doliczył sześć minut do podstawowego czasu gry pierwszej połowy. 45. min. Meksyk atakuje bramkę Arabii Saudyjskiej. Żaden z dwóch strzałów nie był udany. Sędzia odgwizdał spalonego. 44. min. Meksyk był bliski kontry sam na sam, ale Martin faulował w ataku. Rzut wolny dla Arabii w środku boiska. 43. min. Aut dla Arabii Saudyjskiej. 42. min. Strzał na bramkę Arabii, ale niecelny. Rzut rożny. 41. min. Rzut wolny dla Meksyku. 40. min. Bramkarz Azjatów uspokaja grę i łapie piłkę w ręce. 39. min. Arabia z autu blisko pola karnego przeciwnika. 38. min. Faul dla Arabii Saudyjskiej z własnej połowy. 37. min. Konieczna jest zmiana. Al Boleahi zastąpiony Sharahilim. 36. min. Zawodnik Arabii Saudyjskiej leży na murawie. 36. min. Wysoko ponad bramką uderzył Gallardo. 35. min. Mocny strzał Chaveza zablokowany przez defensywę Arabii. Rzut rożny. 34. min. Żółty kartonik dla Al Hassana. 34. min. Kolejny faul dla Meksyku. Chavez leży na murawie i łapie się za twarz. 33. min. Aut dla Arabii z lewej strony boiska. 32. min. Faulowany Pineda. Zacznie Meksyk od rzutu wolnego. 32. min. Lewy defensor Arabii jest w stanie kontynuować grę. Arabia znów zacznie od autu z prawej strony boiska. 31. min. Starcie Lozano i Al Boleahiego kończy się cierpieniem tego drugiego. Interweniują służby medyczne, a bramkarz zacznie z własnego pola karnego. 30. min. Aut dla Arabii. 30. min. Od rzutu wolnego na połowie przeciwnika zaczynają Arabowie. 29. min. Bramkarz Arabii z piątego metra. 28. min. Al Shehri ogląda żółty kartonik za uderzenie ręką w twarz Moreno. 28. min. Kolejne dośrodkowanie ląduje w rękach golkipera Arabii Saudyjskiej. 27. min. Z autu Meksyk. 27. min. Meksyk atakuje lewą stroną. Lozano dośrodkowuje w pole karne i fantastyczna obrona golkipera Arabii! Pineda strzelał głową z kilku metrów. 26. min. Aut dla Arabii Saudyjskiej z lewej strony. 25. min. Groźny strzał Pinedy wyłapany przez bramkarza. 24. min. Kanno sprytnie urwał się przeciwnikom z prawej strony, ale futbolówka mu uciekła. Aut dla Meksyku. 23. min. Centra Gallardo w pole karne, ale nikt do niej nie dobija. Strzał Chaveza zza pola karnego, ale prosto w ręce bramkarza. 22. min. Meksyk rozgrywa z prawej strony boiska. 21. min. Aut dla Arabów z prawej strony boiska. 20. min. Sanchez nie dobił do długiej piłki posłanej przez Alvareza. Arabia od bramki. 20. min. Kolejny aut dla podopiecznych Taty Martino. 19. min. Aut dla Meksykanów z lewej strony boiska. 19. min. Długa piłka w stronę Vegi ląduje w rękach golkipera Azjatów. 18. min. Aut dla Meksyku. 18. min. Od faulu Meksyk na własnej połowie. 17. min. Sędzia wznawia grę. 16. min. Zawodnik Arabii Saudyjskiej nie podnosi się z murawy. Przy nim służby medyczne. Rezerwowi w rozgrzewce. 16. min. Alvarez obejrzał żółtą kartkę za faul na Tambaktim. 15. min. Martin o włos od dobicia do piłki. Byłby sam na sam z bramkarzem, ale golkiper był czujny. 14. min. Gallardo otrzymał piłkę z lewej strony, ale błyskawicznie ją stracił. 13. min. Kanno mocno ponad bramką. 13. min. Przy piłce ustawiają się Kanno i Al Dawsari. 12. min. Faul dla Arabii Saudyjskiej tuż sprzed pola karnego Meksyku. 11. min. Piłka na połowie Arabii Saudyjskiej. Bramkarz rozpocznie z piątego metra. 11. min. Aut dla Arabów. 10. min. Meksyk prowadzi akcję od własnej połowy. Piłka trafiła na prawą stronę do Lozano, ale ten zdecydowanie za mocno dośrodkował. 9. min. Aut dla Arabii z prawej strony boiska. 9. min. Lozano złapany na spalonym. 8. min. Kontra Arabów. Mocny strzał wolejem Kanno, ale ponad bramką. 7. min. Dośrodkowanie w pole karne Arabii. W ferworze walki Martin padł na murawę, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. 7. min. Gra wznowiona. Przy piłce Meksykanie. 6. min. Interwencja służb medycznych. Do rozgrzewki ruszył rezerwowy. 5. min. Al Dawsari nie podnosi się z murawy. 5. min. Rzut z autu dla Meksyku. 4. min. Długa piłka do Martina, jednak nie zdołał jej opanować. 3. min. Meksyk błyskawicznie skontrował przeciwników. Vega był o włos od zdobycia pierwszej bramki w meczu! 3. min. Arabia Saudyjska prowadzi atak pozycyjny. Piłka do środkowego napastnika, który delikatnym strzałem nie był w stanie zaskoczyć Ochoi. 2. min. Pierwszy groźny strzał na bramkę Arabii Saudyjskiej! Tuż obok słupka. 1. min. Długa piłka w stronę Lozano, ale skrzydłowy Meksyku nie przyjmuje piłki. 1. min. Zaczęli! Przy piłce reprezentacja Meksyku. 19:58 Realizator prezentuje składy obu ekip. Będzie się działo! 19:56 Meksykanie śpiewają hymn narodowy! 19:55 Czas na hymn Arabii Saudyjskiej! 19:52 Obie ekipy już w tunelu stadionu! A na taki skład zdecydował się Gerardo Martino!



twitter.com Oto skład Arabii Saudyjskiej na spotkanie z Meksykiem!



twitter.com 17:00 Witamy i zapraszamy do śledzenia naszej relacji na żywo z meczu Arabia Saudyjska — Meksyk. Spotkanie rozpocznie się już o 20:00.

Arabia Saudyjska stanie przed historycznym zadaniem, którym będzie drugi awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Po raz pierwszy Saudyjczycy dokonali tego na mundialu w USA w 1994 roku. Wówczas ich przygoda z turniejem zakończyła się właśnie na 1/8 finału. Zadanie nie będzie proste, ponieważ ich przeciwnicy, reprezentacja Meksyku zrobi wszystko, żeby zmazać obraz złej gry z dwóch poprzednich spotkań z Polską i Argentyną. Wiele wskazuje na to, że przed nami meczycho przez duże „M”.

Arabia Saudyjska ma ochotę na awans

Arabowie byli pierwszą reprezentacją, która w trwających mistrzostwach sprawiła, że świat przemywał oczy ze zdumienia. Mało kto spodziewał się, że ekipa Herve Renarda będzie w stanie utrzeć nosa faworyzowanym Argentyńczykom, a jednak po pięknej grze zdobyli komplet punktów, wygrywając 2:1. Sprawiło to, że wszyscy przeciwnicy zaczęli obawiać się tego, co do zaoferowania ma ta ekipa.

Szczególne obawy miała reprezentacja Polski, jednak na szczęście Czesław Michniewicz znalazł sposób na ich zatrzymanie. Polacy zwyciężyli 2:0 po golach Piotra Zielińskiego i Roberta Lewandowskiego. Po ostatniej porażce Arabowie tym bardziej będą chcieli zrobić wszystko, żeby zdobyć trzy punkty i awansować dalej.

Meksyk może zagrozić Polsce

Sytuacja w tabeli grupy C wciąż jest niepewna. Wydarzyć się może w zasadzie wszystko, poza tym, że Polska zajmie ostatnie miejsce w grupie, a Meksyk pierwsze. Niemniej w przypadku zwycięstwa podopiecznych Taty Martino nad Arabią wynikiem 2:0 i potencjalnej porażki Polaków tym samym wynikiem z Argentyną o awansie przesądzi zasada fair play, czyli dalej przejdzie drużyna z mniejszą ilością zdobytych żółtych kartek.

Gdyby jednak wydarzyło się, że ta statystyka będzie identyczna, wówczas odbędzie się losowanie, które wyłoni ekipę awansującą do 1/8 finału.

