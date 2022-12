Selekcjoner Francji był zaskoczony grą Polaków. To go najbardziej zdziwiło

Choć reprezentacja Francji jeszcze przed meczem z Polską uchodziła za bezapelacyjnego faworyta, to nie było to widoczne na boisku. Francuzi pokonali naszą reprezentację 3:1, jednak Biało-Czerwoni spisali się w tym spotkaniu naprawdę dobrze, pokazując wiele akcji ofensywnych i grając ładny dla oka futbol. Zauważył to także Didier Deschamps, który na przedmeczowej konferencji prasowej zapowiadał, że nie będzie to łatwy mecz dla jego podopiecznych.

Didier Deschamps docenił grę swoich piłkarzy

Zaraz po zakończeniu meczu Francja – Polska Didier Deschamps udzielił krótkiego wywiadu dla francuskiej telewizji TF1, podczas którego ocenił grę swojego zespołu.

– Nie było łatwo, ponieważ polska drużyna była dobrze zorganizowana, ale wciąż mamy tę umiejętność znajdowania wielu rozwiązań. Mamy także Kyliana Mbappe – powiedział selekcjoner reprezentacji Francji.

Didier Deschamps docenił grę Polaków

Reprezentacja Polski postawiła się faworyzowanym Francuzom, co kilkukrotnie przyprawiło Didiera Deschampsa o ból głowy i podniesione ciśnienie. Były reprezentant Francji był zaskoczony faktem, jak ofensywnie nastawiona wyszła na to spotkanie ekipa z Polski.

– Polska grała o wiele bardziej ofensywnie niż w trzech poprzednich meczach turnieju. Gdy zobaczyłem ich skład, nie spodziewałem się takiego nastawienia. Mimo że byli ustawieni defensywnie, to grali dużo bardziej do przodu – dodał.

W ćwierćfinale Francja zmierzy się z Anglią, która w 1/8 finału pokonała Senegal 3:0. Spotkanie odbędzie się 10 grudnia o godz. 20:00.