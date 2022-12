Cristiano Ronaldo odniósł się do plotek o transferze. Postawił sprawę jasno

Od kilku dni w mediach na całym świecie rozpatrywany jest temat transferu Cristiano Ronaldo do Arabskiego Al-Nassr. Portugalczyk miał otrzymać ofertę od zespołu, która uczyniłaby go najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Za wypełnienie 2,5-letniego kontraktu gwiazdor reprezentacji Portugalii miałby zarobić 200 mln dol. Dotychczas były to jedynie spekulacje, choć podawali je najlepiej doinformowani dziennikarze sportowi na świecie. Przyszedł czas na wyjaśnienie sprawy przez samego zainteresowanego.

Cristiano Ronaldo skomentował doniesienia o jego transferze

Odejście Cristiano Ronaldo z Manchesteru United było jednym z najgłośniejszych tematów w mediach sportowych na całym świecie w trakcie mundialu w Katarze. Kontrakt Portugalskiego gwiazdora został rozwiązany za porozumieniem stron po tym, jak 37-latek udzielił sensacyjnego wywiadu Piersowi Morganowi, w którym uderzył bezpośrednio we władze oraz trenera Czerwonych Diabłów.

Dalsza przyszłość CR7 jest wielką niewiadomą, jednak na horyzoncie miał pojawić się gigantyczny kontrakt, który rzekomo złożyło mu Arabskie Al-Nassr. Tuż po meczu Portugalii ze Szwajcarią w ramach 1/8 finału mundialu (6:1) Cristiano Ronaldo błyskawicznie przeszedł przez strefę dla mediów, jednak zdążył odpowiedzieć na dwa pytania. Pierwsze dotyczyło jego potencjalnych przenosin do Arabii Saudyjskiej. 37-latek miał odpowiedzieć krótko: „Nie, to nie prawda”.

Cristiano Ronaldo wsparł Pelego

Drugie pytanie, które otrzymał Portugalczyk, dotyczyło stanu zdrowia legendy piłki nożnej, Pelego. 82-letni Brazylijczyk przebywa w szpitalu, gdzie trafił w związku z nawrotem raka jelita, z którym walczy od dłuższego czasu. Cristiano Ronaldo wierzy, że trzykrotny zdobywca Pucharu Świata w piłce nożnej wróci do formy.

– Wyzdrowieje. Nasz król musi to pokonać. Wszyscy tego chcemy i w to wierzymy – odparł Portugalczyk.

