Portugalia nie dała szans Szwajcarii. Najwyższy wynik fazy pucharowej!

Koniec meczu! Szwajcaria na kolanach! Kapitalne widowisko! 90. min. + 4 Obrońcy Szwajcarii oddalają zagrożenie. Zaczną od rzutu wolnego. 90. min. + 4 Rzut rożny dla Portugalii. 90. min. + 3 Szwajcaria próbuje ataku środkiem boiska, ale nic z niego nie wychodzi. 90. min. + 2 Rafael Leao popisał się kapitalnym strzałem z lewej strony boiska. Sommer nie miał szans! 90. min. + 2 GOOOOOOOOL!!!!!!! 90. min. + 1 Sędzia dolicza 4 minuty. 90. min. Okafor powstrzymany przez Portugalczyków i akcja Szwajcarii zakończona. 89. min. Embolo zmieniony Jasharim. 88. min. Szwajcaria powstrzymuje atak Portugalczyków. 87. min. Rafael Leao zastępuje na boisku Bruno Fernandesa. 87. min. Od bramki zaczną Szwajcarzy. Cristiano Ronaldo został nabity piłką przez defensora. 86. min. Bruno Fernandes faulowany przez Okafora. Rzut wolny na połowie Portugalczyków. 85. min. Defensorzy Szwajcarii spokojnie rozgrywają piłkę. 84. min. Cristiano Ronaldo skierował piłkę do siatki, ale był na pozycji spalonej! 83. min. Piłka wycofana na połowę Szwajcarów. Kolejny atak pozycyjny skończył się stratą. 82. min. Korner dla Szwajcarii. 82. min. Faul w środku pola dla Szwajcarii. Guerreiro faulował Shaqiriego. 81. min. Ruben Neves zastępuje na boisku Bernardo Silvę. 81. min. Xhaka uderzył głową, ale niecelnie. 80. min. Commert ładnie wyprowadził piłkę z połowy Szwajcarii. Shaqiri zawalczył z prawej strony i zagrał do Embolo, który uderzył przewrotką! Piłka poszybowała obok bramki, ale mamy rzut rożny. 79. min. Embolo odebrał piłkę Carvalho w środku boiska, jednak Krzyżowcy nie skonstruowali nic groźnego. Wywalczyli aut. 78. min. Szwajcaria szuka luk w ustawieniu przeciwników. 77. min. Walka o piłkę w środku boiska. Portugalia wychodzi z niej zwycięsko. 76. min. Uderzenie CR7 w mur. 76. min. Przy piłce ustawiają się Cristiano Ronaldo i Bruno Fernandes. 76. min. Rzut wolny dla Portugalii blisko pola karnego przeciwników. 75. min. Shaqiri faulowany przez Guerreiro. 74. min. Gra wznowiona. Aut dla Szwajcarów. 73. min. Potrójna zmiana w składzie Portugalczyków. Schodzą Ramos, Otavio i Joao Felix. W ich miejsce Cristiano Ronaldo, Vitinha oraz Ricardo Horta. 72. min. Szwajcarzy nie mają pomysłu, jak przedostać się na połowę przeciwników. Portugalia przejęła piłkę. 71. min. Dośrodkowanie Shaqiriego za mocne i minęło wszystkich kolegów z drużyny. 71. min. Rzut rożny dla Szwajcarii. Strzał Zakarii zablokowany. 71. min. Rodriguez wstrzelił futbolówkę w pole karne Portugalczyków, ale Pepe wybił na aut. 70. min. Guerreiro dośrodkował do Bruno Fernandesa, ale pomocnik Portugalii nie sięgnął piłki. 69. min. Szwajcaria dalej atakuje. Piłka w środku boiska. 67. min. Goncalo Ramos zdobywa hattricka! Sprytną podcinką pokonał Yanna Sommera! 67. min. GOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!! 66. min. Okafor zmienia Vargasa. 66. min. Shaqiri posłał piłkę wysoko ponad bramką. 66. min. Aut dla Szwajcarów. 65. min. Bernardo Silva faulował Commerta na połowie Szwajcarów. 65. min. Gra przeniosła się na prawą stronę i Dalot zacznie od autu. 64. min. Fatalne wybicie bramkarza Portugalii i mamy aut dla Szwajcarii. 63. min. Shaqiri faulowany przez Otavio. 63. min. Edmilson posłał kolejne dośrodkowanie w pole karne Portugalii, ale Pepe zażegnał zagrożenie. 62. min. Dośrodkowanie wybite przez Dalota. 61. min. Rzut rożny dla Krzyżowców. 60. min. Szwajcaria konstruuje atak pozycyjny. 59. min. Comert ukarany żółtą kartką za nieprzepisowe zatrzymanie Bruno Fernandesa. 58. min. Manuel Akanji niskim strzałem wykorzystał złe wybicie Goncalo Ramosa i zmieścił piłkę w lewym dolnym rogu bramki. 4:1! 58. min. GOOOOOOOOL!!!!!!!!! 57. min. Korner dla Szwajcarii. 56. min. Raphael Guerreiro wykorzystał podanie od Ramosa i mocnym strzałem nie dał szans Sommerowi! 55. min. GOOOOOOOL!!!!!!!!!!!! 55. min. Embolo faulował Rubena Diasa blisko bramki Portugalczyków. 54. min. Schodzą Sow i Freuler. W ich miejsce Seferović i Zakaria. 54. min. Pepe uderzył głową, ale piłka wybita. 53. min. Joao Felix uderzył na bramkę, ale został zablokowany. Korner z prawej strony. 53. min. Szwajcarzy konstruują akcję od własnej połowy. Ich selekcjoner szykuje zmiany. 51. min. Goncalo Ramos z drugą bramką! Napastnik otrzymał podanie od Diogo Dalota w środek pola karnego i z kilku metrów pokonał Yanna Sommera! 50. min. GOOOOOL!!!! 49. min. Sow faulowany przez Bernardo Silvę blisko środka boiska. 48. min. Piłka wybita przez defensorów Krzyżowców i wycofana pod bramkę Portugalii. 48. min. Bernardo Silva pomknął lewą stroną i dośrodkował, jednak akcja została zablokowana. Korner. 48. min. Aut dla Szwajcarii na ich połowie. 47. min. Kontra Portugalii powstrzymana przez Comerta. 46. min. W przerwie Comert zmienił Schara. 46. min. Zaczynamy drugą połowę. Przy piłce Portugalia! Przerwa! Wracamy za 15 minut! 45. min. + 4 Kolejny nieudany atak Szwajcarów. Vargas podał za mocno do Shaqiriego. 45. min. + 3 Krótkie rozegranie. Guerreiro otrzymał piłkę przed polem karnym i uderzył wysoko ponad bramką. 45. min. + 2 Rzut rożny dla Portugalii. 45. min. + 1 Shaqiri i Embolo się nie zrozumieli. Atak Szwajcarów stracony. Zacznie Diogo Costa. 45. min. + 1 Sędzia doliczył cztery minuty do pierwszej połowy. 45. min. Szwajcaria ryzykuje grą pressingiem, ale Joao Felix kapitalnie spod niego się wydostał. 44. min. Daleki wykop Diogo Costy przejęty przez defensywę Krzyżowców. 43. min. Żółtą kartkę obejrzał Schar. 43. min. Co za akcja Portugalii! Ramos o włos od zdobycia drugiego gola po podaniu prostopadłym, ale Sommer sparował piłkę na róg! 42. min. Szwajcaria przeprowadziła akcję przez środek boiska. Vargas dośrodkował w pole karne, ale niedokładnie. 41. min. Kontra Portugalii, ale Bruno Fernandes niedokładnie dośrodkował w pole karne. 41. min. Sow nieprzepisowo powstrzymany przez Otavio. 40. min. Tym razem Freuler faulował Pepe. Faul blisko pola karnego Portugalii. 39. min. Szwajcaria zepchnięta pod własną bramkę. Ruben Dias faulował Embolo. 38. min. Bardzo blisko zdobycia gola przez Szwajcarów! Costa popełnił błąd przy wybiciu i Freuler uderzył głową, ale został zatrzymany! 37. min. Aut dla Krzyżowców blisko pola karnego rywali. 36. min. Szwajcaria rozgrywa od własnej bramki. 35. min. Felix dośrodkował do Ramosa, ale ten nie dobił do piłki i mamy tylko rzut z autu. 33. min. Pepe wyskoczył najwyżej po dośrodkowaniu Bernardo Silvy i Yann Sommer nie miał szans! 2:0! 33. min. GOOOOL!!!!!!!! 32. min. Dośrodkowanie Joao Felixa wybite na róg przez Schara. Mamy rzut rożny. 32. min. Szwajcaria zepchnęła Portugalię na ich połowę. Nawigatorzy rozgrywają piłkę. 31. min. Embolo złapany na spalonym. Piłka dla Portugalii. 30. min. Shaqiri bardzo bliski zdobycia bramki! Diogo Costa interweniował i wybił piłkę na korner. 30. min. Przy piłce ustawili się Xherdan Shaqiri i Granit Xhaka. 29. min. Breel Embolo ruszył odważnie środkiem pola i został nieprzepisowo zatrzymany przez Rubena Diasa. Rzut wolny w okolicach 35. metra. 28. min. Otavio spróbował długiego podania w stronę Ramosa, ale było ono zdecydowanie za mocne. 28. min. Szwajcarzy rozgrywają piłkę od własnej połowy. 27. min. Vargas znów został zatrzymany przez Dalota. Defensor Portugalii wybił piłkę na aut. 26. min. Ramos złapany na spalonym. 26. min. Rezerwowi ruszyli do rozgrzewki. Defensor Krzyżowców wstał i wrócił do gry. 25. min. Fabian Schar nie podnosi się z boiska. Lekarze wbiegli na boisko, żeby mu pomóc. Wygląda to niepokojąco, ponieważ Szwajcar nie był faulowany. 24. min. Aut dla Portugalii z prawej strony. 23. min. Pepe faulowany w środku boiska. 23. min. Atak Szwajcarów. Dośrodkowanie Vargasa zablokowane przez Dalota. 22. min. Nawigatorzy nie przestają atakować. Goncalo Ramos oddał kolejny strzał na bramkę, jednak tym razem Sommer był na posterunku. 22. min. Otavio oddał bardzo ładny strzał zza pola karnego, ale prosto w ręce Sommera. Było groźnie! 21. min. Kapitan Portugalczyków kontynuuje grę. Przy piłce Nawigatorzy. 20. min. Pepe faulowany przez Freulera i nie podnosi się z boiska. 19. min. Szwajcaria zacznie wrzutem z autu blisko środkowej linii. 18. min. Goncalo Ramos kapitalnie ustawił się z lewej strony pola karnego i oddał potężny strzał, którym zaskoczył Yanna Sommera! Doskonała bramka! 17. min GOOOOOOOOOOL!!!!! 17. min. Bernardo Silva wbiegł z piłką w pole karne i niedokładnie dośrodkował. 17. min. Na trybunach słychać gwizdy, kibicom nie podoba się fakt, że gra rozgrywana jest przez defensorów. 16. min. Atak pozycyjny podopiecznych Fernando Santosa. 16. min. Aut dla Portugalii z prawej strony. 15. min. Diogo Dalot powstrzymuje zapędy Vargasa z lewej strony i wybija piłkę na aut. 14. min. Pepe wyprowadza piłkę i dośrodkowuje na pole karne, ale nie było zagrożenia. 13. min. Szwajcaria traci piłkę po niedokładnym podaniu Fernandesa. Portugalia buduje atak od własnej połowy. 12. min. Atak Portugalii prawą stroną boiska, ale został szybko zażegnany przez defensywę Krzyżowców. 11. min. Edmilson Fernandes za mocno dośrodkował w pole karne i od bramki zacznie Diogo Costa. 10. min. Szwajcaria wycofała piłkę pod własne pole karne. Portugalczycy próbują wywrzeć presję na przeciwnikach i zmusili ich do wybicia piłki, ale ci utrzymali się przy niej. 9. min. Aut dla Portugalii na ich połowie. 9. min. Pepe faulował Shaqiriego. Rzut wolny na połowie Krzyżowców. 8. min. Aut dla Szwajcarii blisko pola karnego Portugalii. 7. min. Akcja na połowie Szwajcarii. Nawigatorzy próbują pressingu, spod którego uciekli rywale. 6. min. Krótkie wykonanie rzutu rożnego przez Szwajcarów. Vargas dośrodkował, ale Portugalczycy wybili piłkę. Sow faulował Otavio przed polem karnego i jest rzut wolny. 6. min. Embolo wywalczył rzut rożny dla swojej drużyny. Pepe zablokował jego strzał na bramkę. 5. min. Aut dla Portugalii na ich połowie. 4. min. Breel Embolo ucierpiał podczas walki z Rubenem Diasem. Interweniują służby medyczne, ale Szwajcar może kontynuować grę. 3. min. Napastnik Portugalii złapany na spalonym. 2. min. Brazylia prowadzi atak pozycyjny na polowie przeciwnika. 1. min. Zaczynamy! Przy piłce Szwajcaria! 19:8 Realizator prezentuje składy obu ekip. Jest kilka zmian w porównaniu do ich poprzednich meczów. 19:56 Teraz czas na hymn Szwajcarii! 19:55 Czas na hymny! Śpiewają kibice i piłkarze Portugalii! 19:53 Piłkarze już w tunelach! 18:53 A taką jedenastką o ćwierćfinał mundialu powalczą Szwajcarzy!



18:51 Takim składem zagra Portugalia! Fernando Santos postanowił posadzić na ławce Cristiano Ronaldo.



17:00 Witamy w naszej relacji na żywo z meczu Portugalia — Szwajcaria! Spotkanie rozpocznie się o godz. 20:00.

Reprezentacja Portugalii sensacyjnie przegrała w ostatnim spotkaniu fazy grupowej z Koreą Południową 2:1, jednak w niczym nie przeszkodziło im to, by awansować do 1/8 finału mistrzostw świata w Katarze z pierwszego miejsca w grupie. Z kolei Szwajcaria po doskonałym spotkaniu zwyciężyła z Serbią 3:2 i ostatecznie zajęli drugie miejsce w tabeli, ustępując jedynie Brazylijczykom. Dzisiejsze spotkanie będzie dla nich czymś wyjątkowym.

Kadra reprezentacji Portugalii na mundial w Katarze

Bramkarze: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), Jose Sa (Wolverhampton);

Obrońcy: Diogo Dalot (Manchester United), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Joao Cancelo (Manchester City), Antonio Silva (Benfica), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Pomocnicy: William Carvalho (Betis Sewilla), Ruben Neves (Wolverhampton), Otavio Monteiro (Porto), Bernardo Silva (Manchester City), Matheus Nunes (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Mario (Benfica), Joao Palhinha (Fulham), Vitinha (Paris Saint-Germain);

Napastnicy: Andre Silva (RB Lipsk), Ricardo Horta (Braga), Cristiano Ronaldo (bez klubu), Joao Felix (Atletico Madryt), Rafael Leao (AC Milan), Goncalo Ramos (Benfica).

Kadra reprezentacji Szwajcarii na mundial w Katarze

Bramkarze: Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yann Sommer (Borussia Moenchengladbach), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Kohn (Salzburg);

Obrońcy: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Moenchengladbach), Fabian Schar (Newcastle United), Silvan Widmer (Mainz), Ricardo Rodriguez (Torino), Edimilson Fernandes (Mainz);

Pomocnicy: Michel Aebischer (Bologna), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Renato Steffen (Lugano), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea), Fabian Frei (Basel), Remo Freuler (Nottingham Forest), Noah Okafor (Salzburg), Fabian Rieder (Young Boys), Ardon Jashari (Luzern);

Napastnicy: Breel Embolo (Monaco), Ruben Vargas (Augsburg), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt), Haris Seferovic (Galatasaray), Christian Fassnacht (Young Boys).

