Szymon Marciniak poprowadził finał mundialu. Te komentarze mówią wszystko

Co to był za mecz? Co to był za finał? Kim jest Leo Messi? Tych pytań można zadawać tyle, że aż trudno uwierzyć. 3:3 i zwycięstwo Argentyny w rzutach karnych (4:3), dwa gole Leo Messiego, hattrick Kyliana Mbappe, absoluta dominacja w 1 połowie, kapitalny comeback Francuzów. Ten finał zostanie zapamiętany jako jeden z najlepszych w historii, a świadkiem naocznym tego wszystkiego był Szymon Marciniak. Jego praca została zweryfikowana przez internautów.

Szymon Marciniak posędziował finał mistrzostw świata

Przed finałem Polak zapowiadał, że najważniejsze dla niego będzie skupienie w każdej sekundzie spotkania. A zadanie miał bardzo trudne, ponieważ mecz był dosłownie szalony. W pierwszej połowie Francja nie istniała, a Argentyna dała im solidną lekcję futbolu, odsyłając przeciwników do szatni z bagażem dwóch straconych bramek.

Do 80. minuty prawdopodobnie nikt nie spodziewał się, że Les Bleus będą w stanie jeszcze odwrócić przebieg spotkania, a jednak udało się. Kylian Mbappe strzelił dwa gole, w tym jednego z rzutu karnego i doszło do dogrywki. W dodatkowych 30. minutach po jednej bramce dorzucili Messi i Mbappe i dopiero w rzutach karnych lepsi okazali się Albicelestes.

Internauci oceniają pracę Szymona Marciniaka

W sieci błyskawicznie zaczęły pojawiać się komentarze na temat pracy Szymona Marciniaka. Polak został doceniony za swoją charyzmę.

„Naprawdę dobry występ Szymona Marciniaka” – zauważył Claudio Marchisio, były piłkarz Juventusu.

„Po 90 minutach Szymon Marciniak udowadnia, że jest w Katarze najlepszy. Na tle pogubionych, nieumiejętnych i psujących mecze sędziów półfinału i meczu o brąz jego dyspozycja jest szczególnie dobrze widoczna. Brawo Marciniak i cały polski zespół sędziowski” – napisał Maciej Iwański.

„Pięknie emanuje charyzmą Szymon Marciniak w tym finale” – napisał Maciej Łuczak z meczyki.pl.

Olivier Giroud skrytykował Szymona Marciniaka

Olivier Giroud skrytykował pracę Szymona Marciniaka, twierdząc, że nie powinien sędziować finału mistrzostw świata.

– Nie wiem, kto pozwolił mu Szymonowi Marciniakowi sędziować ten mecz. On nie zna się kompletnie na piłce i okradł nas z dwóch bramek – powiedział wicemistrz świata dla francuskiej telewizji.

