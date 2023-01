Ta decyzja Lewandowskiego mocno dziwi. Wytypował najlepszych polskich sportowców 2022 roku

Nie we wszystkich dyscyplinach sportu Polacy radzili sobie doskonale, aczkolwiek w niektórych osiągali spektakularne sukcesy. W związku z tym w głosowaniu na najlepszego sportowca roku na punkty zasłużyło wielu reprezentantów naszego kraju. W plebiscycie „Przeglądu Sportowego” swoje głosy oddał też Robert Lewandowski. Dziennik opublikował, czyje sukcesy najbardziej mu zaimponowały.

Robert Lewandowski głosował na najlepszego sportowca roku 2022

Na najniższym stopniu podium zawodnik FC Barcelony umieścił swojego kolegę z ekipy narodowej, to znaczy Wojciecha Szczęsnego. Łatwo się domyślić, że wpłynęła na to głównie postawa golkipera z mundialu w Katarze. Bramkarz bronił spektakularnie, ratował nam skórę i z Meksykiem, i z Arabią Saudyjską, i z Argentyną. Z Francją – mimo wyniku 1:3 – również spisał się doskonale.

Ponadto Lewandowski postanowił docenić Bartosza Zmarzlika, który zaliczył spektakularny rok. Żużlowiec wygrał trzy rundy Grand Prix, w PGE Ekstralidze uzyskał spektakularną średnią 2,67 punktu na bieg, którą w fazie play-off podkręcił do 2,76. Poprowadził Moje Bermudy Stal Gorzów do drużynowego wicemistrzostwa Polski. Do tego wygrał dwa z trzech finałów IMP i zdobył drugie złoto w katerze.

Robert Lewandowski docenił Igę Świątek i pominął Dawida Kubackiego

Najbardziej jednak Lewandowskiemu zaimponowała Iga Świątek. To, co zrobiła w sezonie 2022, zapisało się na kartach historii polskiego sportu. Raszynianka wspięła się na szczyt rankingu WTA, zaliczyła serię 37 meczów bez porażki (najdłuższą w XXI wieku), wygrała osiem turniejów, w tym dwa wielkoszlemowe – US Open i Roland Garros. To właśnie tenisistka wydaje się faworytką do wygrania plebiscytu.

Poza trójką kapitana reprezentacji Polski znalazł się natomiast Dawid Kubacki, mimo że w 2022 roku zdobył medal olimpijski na zimowych igrzyskach, triumfował w Letnim Grand Prix, prowadzi w Pucharze Świata, a w Turnieju Czterech Skoczni zajął drugą lokatę.

