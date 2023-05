Splunął w kierunku Krychowiaka. Nie zagra do końca sezonu

O lidze arabskiej mówi się wiele. Na Bliskim Wschodzie można liczyć na potężne zarobki. Tamtejsze władze poprzez sport chcą poprawić swój wizerunek. Choć poziom sportowy Saudi Professional League nadal nie może równać się nawet z rozgrywkami średniego poziomu w Europie, to dzięki pieniądzom Arabowie są w stanie zakontraktować znanych zawodników.

Kara dla piłkarza za plucie w kierunku Grzegorza Krychowiaka

Niekwestionowaną gwiazdą ligi jest Cristiano Ronaldo. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii dyscypliny zamienił Manchester United na Al-Nassr i inkasuje obecnie potężne pieniądze. Na zarobki nie może narzekać także Grzegorz Krychowiak. Reprezentant Polski trafił do Al-Shabab w ramach wypożyczenia z FK Krasnodar, w którym nie występuje od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Jego zespół w ostatniej kolejce mierzył się na wyjeździe z Al-Ittihad. Gospodarze wygrali spotkanie 2:1 po bramce z rzutu karnego w doliczonym czasie gry.

W mocno chaotycznym spotkaniu czerwoną kartkę otrzymał Zakaria Al-Hawsasi. Obrońca Al-Ittihad najpierw splunął w kierunku Grzegorza Krychowiaka, by po chwili dać się w przepychankę z zespołowym kolegą Polaka. Jego także próbował opluć. Sędzia zwrócił uwagę na zachowanie arabskiego piłkarza i ukarał go czerwoną kartką. Po meczu jeszcze większe zawieszenie nałożyła na niego Komisja Dyscyplinarna i Etyczna Saudyjskiego Związku Piłki Nożnej. Al-Hawsasi otrzymał sześciomeczowe zawieszenie. Biorąc pod uwagę fakt, że jego klub ma do rozegrania równo sześć spotkań do końca sezonu, 22-latek w obecnych rozgrywkach już sobie nie pogra.

Reprezentant Polski walczy w lidze arabskiej

Krychowiak rozegrał całe spotkanie, lecz niestety to on sprokurował rzut karny, dający zwycięską bramkę dla Al-Ittihad (lidera ligi). Klub reprezentanta Polski zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli Saudi Professional League ze stratą dziewięciu punktów do pierwszej lokaty.

