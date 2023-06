Zaskakujący transfer Leo Messiego. FC Barcelona wydała oficjalny komunikat w tej sprawie

Leo Messi zaskoczył cały świat i zdecydował na nietypowy transfer. Mistrz świata miał odrzucić lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej. Mówiło się, że Argentyńczyk wróci do FC Barcelony, co ciekawe ojciec piłkarza spotkał się z prezydentem Dumy Katalonii Joanem Laportą, ale ostatecznie to spotkanie dotyczyło czego innego. Wyjaśnia to komunikat klubu.

Od jakiegoś czasu spekulowano na temat przyszłości Leo Messiego, który po dwóch latach zdecydował się odejść z PSG. Mówiło się o powrocie do FC Barcelony, ale według doniesień hiszpańskich dziennikarzy Argentyńczyk miał na stole lukratywną ofertę z Arabii Saudyjskiej, w której gra Cristiano Ronaldo, a od przyszłego sezonu będzie w niej występował m.in. Karim Benzema. Ojciec Messiego spotkał się z Laportą Ostatecznie mistrzowie Hiszpanii nie byli w stanie nawet zapewnić, że piłkarz zostanie zgłoszony do rozgrywek, ze względu na mocne obciążenie finansowe. W związku z tym mistrz świata wybrał ofertę... Interu Miami, którego właścicielem jest David Beckham. Jako pierwszy poinformował o tym Fabrizio Romano, czyli dziennikarz, który ma zakulisowe wieści dotyczące transferów. Parę godzin później ojciec piłkarza potwierdził te doniesienia. Co ciekawe, wcześniej spotkał się z prezydentem FC Barcelony Joanem Laportą. Kibice Dumy Katalonii jeszcze łudzili się, że może negocjują transfer Argentyńczyka, ale komunikat Blaugrany rozwiał wszystkie znaki zapytania. Komunikat FC Barcelony w sprawie transferu Leo Messiego „W poniedziałek, 5 czerwca, Jorge Messi, ojciec i przedstawiciel piłkarza, poinformował prezydenta klubu Joana Laportę o decyzji zawodnika o dołączeniu do Interu Miami, pomimo otrzymania propozycji od Barcy, biorąc pod uwagę pragnienie zarówno FC Barcelony, jak i Lionela Messiego, aby ponownie nosił barwy Blaugrany” – czytamy w komunikacie klubu. Przedstawiciele FC Barcelony informują, ze prezydent Laporta zrozumiał i uszanował decyzję Messiego, który – zdaniem klubu – chciał rywalizować w lidze o mniejszych wymaganiach, z dala od światła reflektorów i presji, jakiej był poddawany w ostatnich latach. „Zarówno Joan Laporta, jak i Jorge Messi zgodzili się również w przyszłości współpracować, aby uhonorować piłkarza, który był, jest i zawsze będzie kochany przez Barcę” – czytamy. twitterCzytaj też:

