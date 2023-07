Lechia Gdańsk przerwała milczenie w sprawie sprzedaży. Jest oficjalne stanowisko

Lechia Gdańsk po 15 latach opuściła szeregi najwyższego poziomu krajowego futbolu. Spadek do Fortuna 1. Ligi zbiegł się ze zmianą właściciela trójmiejskiego klubu. W czwartek pojawiła się oficjalna informacja, że nowymi zarządzającymi będą przedstawiciele Mada Global, funduszu inwestycyjnego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Co ciekawe, nowe szefostwo Lechii miało też oferty z innych stron Polski.

Lechia Gdansk z właścicielami prosto ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

W przypadku Mada Global mówiło się o zainteresowaniu kupnem dwóch innych – poza gdańskim – klubów z kraju nad Wisłą. W jednym przypadku mowa była o Krakowie, właśnie Wiśle. Pomysłem na inwestycje prosto z ZEA miał być także Śląsk Wrocław.

„MADA GLOBAL FUND FOR INCOME OPPORTUNITIES (MADA GLOBAL) – fundusz inwestycyjny private equity, działający w oparciu o regulacje organów nadzoru finansowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich (znajdujący się na 34. miejscu listy Securities and Commodities Authorities) – zgodził się na wszystkie warunki transakcji, w wyniku której stanie się nowym właścicielem polskiego klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej klubu z Gdańska.

twitter

Głos zabrał również CEO nowego szefostwa z arabskim kapitałem. Co ciekawe, do pełnego przejęcia potrzeba jeszcze kilku formalności – m.in. negocjacje z akcjonariuszami mniejszościowymi, mającymi ok. 5 procent udziałów.

– Wiele klubów – zarówno z Ekstraklasy, jak i Fortuna I Liga – okazało nam wielkie zainteresowanie. Wybraliśmy Lechię Gdańsk, która jest wspaniałym klubem z pięknego miasta, a naszym pierwszym celem będzie awans do Ekstraklasy. Teraz zamierzamy intensywnie pracować nad przygotowaniem drużyny do sezonu 2023/2024 – dodał Paolo Urfer, CEO nowego właściciela Lechii.

Najpiękniejszy stadion w Polsce areną zmagań w Fortuna 1. Lidze

Gdański zespół swoje mecze na ekstraklasowym zapleczu będzie rozgrywał na jednej z aren Euro 2012. Piękny stadion w kolorze bursztynu z pewnością nie będzie wypełniał się na pierwszoligowych pojedynkach, ale zarówno on, jak i sam klub – zasługuje na drogę powrotną na poziom PKO BP Ekstraklasy.

Awans Lechia będzie sobie jednak musiała wywalczyć ciężką pracą i dobrymi wynikami. Pierwsze ligowe starcie już 22 lipca. Rywalem spadkowicza będzie Chrobry Głogów.

Czytaj też:

Jakub Świerczok odszedł z Zagłębia Lubin. Dokonał zaskakującego wyboruCzytaj też:

Znamy szczegóły transferu Johna Yeboaha do Rakowa Częstochowa. Będzie rekord!