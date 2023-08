Znamy pary I rundy Pucharu Polski. Mecz przyjaźni hitem zmagań

Polskie drużyny, póki co skupiają się na walce w europejskich pucharach. Raków Częstochowa i Lech Poznań mogą być zadowoleni po pierwszych meczach w rundach eliminacji. Legia Warszawa oraz Pogoń Szczecin niekoniecznie, bowiem w rewanżach będą musieli odrabiać straty. Choć Ekstraklasa wznowiła już grę, to jednak najlepsze zespoły, póki co mają ważniejszy priorytet.

Znamy pary I rundy Fortuna Pucharu Polski

Reszta polskiej piłki z wytężeniem czekała na losowanie I rundy Pucharu Polski. To jedyna namiastka gry w pucharach. Zespoły, które biorą udział w europejskich pucharach zostały zwolnione z tej fazy, otrzymując wolny los i awans do kolejnej rundy. Dla innych nie było litości. Kluby Ekstraklasy, I i II ligi oraz zwycięzcy regionalnych PP czekali na rozstrzygnięcia.

Sposród kilkudziesięciu par nie brakuje starć między ekipami z różnych lig. Gorąco zapowiada się starcie Wieczystej Kraków, znanego z wielkich transferów III-ligowca, z Piastem Gliwice. Hitem wydaje się być jednak mecz Wisły Kraków z Lechią Gdańsk. Kibice obu zespołów od lat żyją ze sobą w zgodzie. Dodatkowo po spadku gdańszczan z Ekstraklasy, dwa kluby grają razem w Fortuna 1. Lidze. Już na etapie I rundy dojdzie do starcia klubów z najwyższego szczebla. Jagiellonia Białystok zagra ze Śląskiem Wrocław.

Spotkania I rundy Pucharu Polski zaplanowano na 27 września. Finał jak co roku odbędzie się 2 maja przyszłego roku. Areną zmagań będzie Stadion Narodowy w Warszawie.

Pary I rundy Fortuna Pucharu Polski:

Pogoń Siedlce – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Miedź II Legnica – Stal Rzeszów

Stal Brzeg – Unia Skierniewice

Concordia Elbląg – Widzew Łódź

Odra Opole – Stal Mielec

GKS Tychy – Wisła Płock

Motor Lublin – Puszcza Niepołomice

Jagiellonia II Białystok – Korona Kielce

Kotwica Kołobrzeg – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Pogoń II Szczecin – Polonia Bytom

KKS Kalisz – ŁKS

Sokół Kleczew – Zagłębie Lubin

Stal Stalowa Wola – Znicz Pruszków

Carina Gubin – Radunia Stężyca

Legia II Warszawa – Ruch Chorzów

KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – Warta Poznań

GKS Katowice – Górnik Zabrze

Wisła Kraków – Lechia Gdańsk

Gryf Wejherowo – Zagłębie Sosnowiec

Start 1944 Krasnystaw – Zawisza Bydgoszcz

Wisła Puławy – Chrobry Głogów

Wieczysta Kraków – Piast Gliwice

Górnik Łęczna – Cracovia

Skra Częstochowa – Polonia Warszawa

Jagiellonia Białystok – Śląsk Wrocław

Miedź Legnica – Arka Gdynia

Garbarnia Kraków – Radomiak Radom

Chojniczanka Chojnice – Resovia

