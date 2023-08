Manchester City kontra Sevilla. O której i gdzie oglądać mecz o Superpuchar Europy?

Eliminacje do europejskich pucharów powoli dobiegają końca. Do tej pory poznaliśmy drużyny, które zagrają w IV rundzie el. do Ligi Mistrzów. Wśród nich znajduje się Raków Częstochowa, który zagra o fazę grupową z FC Kopenhaga, w której występuje na co dzień Kamil Grabara.

Manchester City kontra Sevilla w Superpucharze Europy

Zanim jednak poznamy zespoły, które trafią do fazy grupowej Champions League dowiemy się, kto zostanie w tym sezonie zdobywcą Superpucharu Europy. W środę 16 sierpnia o to trofeum zawalczą zwycięzca Ligi Mistrzów – Manchester City z triumfatorem Ligi Europy – Sevillą.

Dla Obywateli będzie to pierwszy tego typu mecz, bo w swojej historii dopiero raz sięgnęli po Ligę Mistrzów. Podopieczni Pepa Guardioli mieli już w tym sezonie szansę na wywalczenie trofeum. Chodzi o Tarczę Wspólnoty, która ostatecznie padła łupem Arsenalu.

Z drugiej strony barykady znajduje się Sevilla, czyli specjalista od Ligi Europy i Pucharu UEFA. W latach 2006-2023 siedmiokrotnie triumfowała w tych rozgrywkach i tylko raz sięgnęła po Superpuchar Europy. Było to w 2006 roku, kiedy drużyna z Andaluzji pokonała FC Barcelonę 3:0.

O której i gdzie oglądać mecz o Superpuchar Europy?

Mecz Manchester City – Sevilla rozpocznie się o godz. 20:45 w środę 16 sierpnia. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można oglądać w TV na sportowych kanałach Polsatu – w Polsacie, Polsacie Sport i Polsacie Sport Premium 1. Starcie obu drużyn będzie również dostępne w internecie w serwisach streamingowych online zawierających te kanały, np. Polsat Box Go.

Co ciekawe w 47 spotkaniach o Superpuchar Europy zwycięzca Ligi Mistrzów wygrywał w 27 przypadkach. Ostatni raz triumfator Ligi Europy pokonał zwycięzcę Champions League w 2018 roku. Tego wyczynu dokonało Atletico Madryt, które rozbiło Real Madryt 4:2 po dogrywce.

