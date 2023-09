Przerwany mecz eliminacji EURO 2024. Poszło o polityczny transparent

Wrześniowe okno reprezentacyjne dobiegło końca. Zespoły już za miesiąc wrócą do walki o wyjazd na mistrzostwa Europy 2024. Eliminacje nie ułożyły się korzystnie dla Polaków, którzy przegrali z Albanią 0:2. W innych starciach nie brakowało emocji. Pojedynek Rumunii z Kosowem musiał zostać przerwany z powodu politycznego transparentu.

Przerwany mecz Rumunii z Kosowem

Dla wielu państw mecze z Kosowem są kontrowersyjne, gdyż nie wszystkie kraje uznają istnienie państwa powstałego w 2008 roku. Tak jest na przykład z Rumunią, która oficjalnie nie utrzymuje stosunków dyplomatycznych z Kosowianami, lecz gra z nimi w rozgrywkach UEFA, gdyż w przeciwnym wypadku groziłoby im zawieszenie.

W 18. minucie spotkania rozgrywanego w Bukareszcie kibice z nacjonalistycznej grupy „United under the Tricolor” (która już nie raz wprawiała rumuńską federację w kłopoty) wywiesiła baner z napisem „Kosowo to Serbia”, dodatkowo skandując je na głos. Do zażegnania sytuacji szybko skoczył Nicolae Stanciu, prosząc o schowanie transparentu. Nic to nie dało, bowiem rywale postanowili już zejść z boiska. Przerwa trwała 40 minut. W międzyczasie policja wyprowadziła nieposłuszną część kibiców.

Oba zespoły wróciły do gry przy wyniku 0:0. Ostatecznie to Rumuni cieszyli się ze zwycięstwa dzięki dwóm bramkom w końcowym fragmencie meczu. Spotkanie obfitowało w przewinienia. Arbiter Willy Delajod aż jedenastokrotnie pokazywał żółtą kartkę. Kosowianie kończyli mecz w dziesiątkę po drugiej żółtej, a w konsekwencji czerwonej kartce dla Vedata Muriqiego.

Rumunia i Kosowo walczą o EURO 2024

W tabeli grupy I eliminacji EURO 2024 Rumunia zajmuje drugie miejsce z 12 punktami na koncie, tracąc dwa do liderów, Szwajcarów. Kosowo jest piąte, mając zaledwie cztery „oczka”.

