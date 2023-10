To dlatego Maciej Rybus nie gra w Rosji. Agent ujawnia prawdę

Po ataku Rosji na Ukrainę FIFA umożliwiła wielu grającym tam piłkarzom na zamrożenie kontraktu i ucieczkę z kraju agresora. Tak zrobili m.in. Sebastian Szymański, który najpierw trafił na wypożyczenie do Feyenoordu, a następnie zdecydował się na transfer definitywny do Fenerbahce czy Grzegorz Krychowiak, który trafił do AEK Ateny, Al-Shabab, a ostatecznie w Abha FC.

Dlatego Maciej Rybus nie gra w Rosji

Inną decyzję podjął Maciej Rybus, który zdecydował się pozostać w Rosji, a nawet rozstać się ze Spartakiem Moskwa, by związać się kontraktem z Rubinem Kazań. Jednak wydawało się, że ta zmiana klubu nie wyszła mu na dobre, bo defensor zniknął ze składu, a rosyjskie media karmiły opinię publiczną informacjami, że ten transfer był niewypałem.

W końcu poznaliśmy przyczynę tego, że Maciej Rybus swój ostatni mecz rozegrał w sierpniu bieżącego roku. Dziennikarze „Przeglądu Sportowego” Onet porozmawiali z agentem piłkarza – Mariuszem Piekarskim, który w końcu przerwał milczenie na temat piłkarza.

– Ma poważną kontuzję. Będzie pauzował co najmniej do końca rundy. W mediach można czasem przeczytać, że został odsunięty od składu. To wszystko bzdury. Wszystkie plany Maćka pokrzyżował uraz – wyznał.

Mariusz Piekarski o kontuzji Macieja Rybusa

Mariusz Piekarski wyjawił, że Maciej Rybus odszedł ze Spartaka Moskwa, żeby grać. – W Rubinie spotkał trenera, który zna go z Tereka Grozny. Szykowany był do pierwszego składu. Niestety, na treningu przypadkowo został sfaulowany przez kolegę i pękła mu jedna z kości w stopie – kontynuował.

– Jest mu z tego powodu bardzo przykro, bo już wcześniej długo leczył pachwinę. Doszedł do zdrowia i kolejny pech. Mamy nadzieję, że wszystkie nieszczęścia są już za nim i w styczniu zacznie przygotowania z drużyną – zakończył.

