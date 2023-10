Kolejna katastrofa Szwedów. Poznaliśmy też ósmego uczestnika piłkarskich ME

Reprezentacja Szwecji po raz pierwszy od 25 lat nie pojedzie kolejno na mistrzostwa świata i Europu. Szwedzi zgodnie z przewidywaniami nie zdołała znaleźć się w czołowej dwójce drużyn, które wywalczyły awans na ME 2024. Do Niemiec pojadą za to obok Belgów piłkarze kadry Austrii.

Szwedzi w ostatnich kilku latach zdecydowanie obniżyli loty. Polscy kibice z pewnością dobrze pamiętają decydujący mecz o wyjeździe na mundial w Katarze (2022). Na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-Czerwoni rozprawili się właśnie ze Szwedami (2:0), a po golu dla Polaków zaliczyli Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński. Szwedzi nie pojadą na Euro 2024, Austria pewna awansu Po absencji na MŚ 2022 przyszedł czas na kolejną wpadkę, tym razem podczas rywalizacji grupowej o awans na ME 2024. Szwedzi nie zdołali przebrnąć przez grupę eliminacyjną. Szwecja musiała rywalizować m.in. z Belgią oraz Austrią. Ci pierwsi, jako faworyci grupy F, wypełnili swoje zadanie, po siedmiu kolejkach będąc na czele stawki. Austriacy zamknęli za to drogę Szwedom dużo wcześniej, prezentując się równie okazale co Belgowie. Szwedzi w poniedziałek (tj. 16 października) musieli liczyć na cud w postaci porażki Belgii na wyjeździe w Azerbejdżanie. Azerowie walczyli dzielnie, ale ostatecznie nie zdołali urwać żadnej zdobyczy, a Austria wygrała 1:0, tym samym pieczętując awans na przyszłoroczne mistrzostwa Europy. Austriacy daleko mieć nie będą, bo najlepsze drużyny Starego Kontynentu zagrają w Niemczech. twitter Pierwszy taki przypadek od 1995 roku Szwecja jest w spory kryzysie pod względem futbolu reprezentacyjnego. Brak awansu na MŚ oraz ME to pierwszy taki przypadek od 1995 roku. Dlaczego Szwedzi nie mogą liczyć na szansę gry w barażach o Euro 2024, tak, jak Polacy? Jakby mało było problemów, Szwedzi spadli z dywizji B Ligi Narodów. Z tego też względu Szwecja nie kwalifikując się z grupy eliminacyjnej, zupełnie straciła szanse na wyjazd na Euro 2024. A co z reprezentacją Polski? Ta prawdopodobnie będzie występować w strefie barażowej. Z kim dokładnie oraz jaki będzie los Biało-Czerwonych na finiszu grup eliminacyjnych, przyjdzie się przekonać po zakończeniu tej części w listopadzie b.r. Pewni awansu na ME 2024 są: Niemcy (gospodarz), Belgia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Szkocja, Turcja i Austria. Czytaj też:

TVP zakpiło z piłkarskiej reprezentacji Polski. Ta kompilacja wiele wyjaśniaCzytaj też:

Michał Probierz z jasną deklaracją po wpadce z Mołdawią. Wskazał trzech pewniaków