Selekcjoner reprezentacji Czech jest rozczarowany. Zabrał głos ws. skandalu po meczu z Polską

Tuż przed decydującym meczem w kontekście awansu na mistrzostwa Europy doszło do skandalu w kadrze Czech. Lokalni dziennikarze ustalili, że po meczu z Polską trzech zawodników w składzie Vladimír Coufal, Jan Kuchta i Jakub Brabec wybrało się nocą do znanego klubu. Zawodnicy mieli także nie stronić od napojów alkoholowych. W niedzielę przedstawiciele czeskiej kadry narodowej poinformowali, że zostali oni usunięci z reprezentacji.

Selekcjoner i kapitan Czech zabrał głos ws. afery alkoholowej

Szerzej ten temat wypowiedzieli się trener Jaroslav Silhavy i kapitan kadry Tomas Soucek na konferencji prasowej. „Kiedy się o tym dowiedziałem, było to dla mnie duże rozczarowanie. Nie było innego wyjścia. Zawodnicy przeprosili i opuścili zgrupowanie. Uważam, że nie będzie to miało wpływu na nasze przygotowania do ważnego meczu” – stwierdził szkoleniowiec.

„Wszyscy tego żałujemy. Ja jako kapitan bardzo tego żałuję, ale myślę, że tych trzech konkretnych zawodników też tego żałuje. Wszyscy trzej zawsze byli ważnymi zawodnikami w drużynie i teraz będzie nam ich brakować. Kara jest dla nich największa, ponieważ oni z pewnością chcieli przyczynić się do tego awansu. Jako kapitan też coś im na ten temat powiedziałem, ale zostawię to dla siebie” – dodał kapitan reprezentacji Czech.

Jaroslav Silhavy: Z Mołdawią nie zagramy na remis

Mecz Czechy – Mołdawia zaplanowano na poniedziałek 20 listopada. Sędzia zagwiżdże po raz pierwszy o godz. 20:45. „Oczywiście wystarczyłby nam remis, ale nie można grać na remis. Na pewno chcemy być aktywni, strzelać gole i decydować o meczu. Choć wiemy, że przeciwnik zasługuje na szacunek, on też przegrał tylko jednym meczu i miał dobre wyniki” – powiedział nt. tego meczu selekcjoner.

Wtórował mu Soucek, który powiedział: „Wierzymy, że wyprzedany stadion doprowadzi nas do osiągnięcia celu, jakim jest awans. Wierzymy, że zwycięstwem odwdzięczymy się wszystkim kibicom. Nie rozpamiętujemy tego, że wystarczy nam remis Wierzę, że jest wielu wartościowych piłkarzy i uda nam się zakończyć ten mecz sukcesem”.

Z kolei reprezentacja Polski będzie walczyła w barażach o awans na Euro 2024.

